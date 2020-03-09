Константинопольский Патриарх Варфоломей не смог добиться от Архиепископа Кипрского Хризостома, который после лечения в США посетил Фанар, признания украинских раскольников. В праздник Торжества Православия оба Предстоятеля приняли участие в Божественной литургии, за которой глава Фанара помянул Епифания Думенко, но об официальном признании украинских раскольников со стороны Кипрской Церкви речи не идёт.

Вообще стоит отметить, что во время визита в Стамбул Архиепископ Кипрский старался быть весьма сдержанным в своих заявлениях. Он много говорил о значении Константинопольского Патриархата для Православия, но при этом не забыл упомянуть, что Патриарх Варфоломей является первым среди равных.

Что же касается темы признания украинских раскольников, то Архиепископ Хризостом старался максимально избегать этого вопроса. Когда же его всё же вынудили говорить о «ПЦУ», он заявил, что для него не является проблемой признать или не признать автокефалию «ПЦУ», но все должны понимать, к каким последствиям это может привести.

«Проблема Православия лично для меня, и я верю, что и для Патриарха Варфоломея тоже, заключается не в том, признаю ли я предстоятеля Украинской Церкви. Для меня это не имеет никакого смысла. Я мог признать его вчера, сегодня или завтра. Для меня в этом отношении нет проблем», — сказал глава Кипрской Церкви.

Он отметил, что для него самая большая проблема — «это проблемы Православия», и подчеркнул, что «мы, церковные служители, покинем этот мир и должны сделать всё возможное для единства Православия», сообщает СПЖ.

Чтобы отказ признать «ПЦУ» не сильно обидел Патриарха Варфоломея, Предстоятель Кипрской Церкви постарался подсластить пилюлю и признал право Фанара на руководство диаспорой по всему миру.

«Пример, который у нас есть, это Церковь Кипра. У нас более 300 тысяч киприотов-греков в Англии, другие в Канаде, в Австралии. Мы когда-нибудь отправляли туда нашего епископа, чтобы окормлять их? Вместо этого мы призываем их следовать за епископом, назначенным Вселенским Патриархатом, под юрисдикцию которого подпадают эти регионы», — сказал он.

Впрочем, все понимают, что греки-киприоты, греки-фанариоты и греки из Греции — это один народ, и пример, который привёл Предстоятель Кипрской Церкви в отношении диаспоры весьма натянутый.

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