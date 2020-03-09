Русская линия
Сводка новостей от 9 марта 2020

Короновирус охватил всю Италию
Итальянские власти распространили карантинные ограничения на территорию всей страны…

ИталияВ понедельник, 9 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю территорию страны, сообщает NEWSru.co.il.

На пресс-конференции, транслировавшейся также в Facebook, Конте сообщил, что, учитывая последние данные о распространении коронавируса, было принято решение о расширении мер, касавшихся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны.

В Италии запрещено проведение массовых мероприятий. Гражданам разрешается выходить из дома только на работу и при чрезвычайной ситуации в семье.

Новые меры вступят в силу во вторник, 10 марта, и, по словам премьера, призваны защитить самые незащищенных членов общества.

По всей стране приостановлены все спортивные мероприятия и футбольные матчи.

Кроме того, до 3 апреля будут закрыты все учебные заведения в стране.

В течение одного дня коронавирус унёс жизни 97 итальянцев. Таким образом, с начала распространения эпидемии в Италии скончались 463 человека.

Русская линия

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