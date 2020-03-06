Президент Украины заявил, что не станет вести переговоры по Донбассу в «нормандском формате», если через год не будет прогресса…

Худой мир лучше доброй войны. Эта аксиома оказалась неприемлема для президента Украины Владимира Зеленского, который вдруг решил заявить, что откажется от переговоров в «нормандском формате», если через год конфликт на Донбассе так и не удастся урегулировать.

Если обстановка в зоне военных действий в Донбассе не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года, Киев откажется от переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Guardian, сообщает РИА Новости.

«Время идёт. Власти могут потратить только год на достижение соглашений», — заявил он.

Глава государства добавил, что дальше тянуть нельзя. При этом он не уточнил, о каких договоренностях идёт речь. Минские соглашения в тексте статьи не упоминаются.

Зеленский также рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже были некоторые «эмоциональные моменты». Однако, по его словам, российский лидер его слушал.

«Я это почувствовал. Надеюсь, мне это не показалось», — пояснил Зеленский.

Первый за три года саммит стран «нормандской четверки», куда входят Россия, Германия, Франция и Украина, прошел 9 декабря в Париже. На нём стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате. Кроме того, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в зоне конфликта. Помимо этого, они попросили контактную группу договориться об обмене пленными в Донбассе по формуле «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Из этого списка пока удалось реализовать только обмен пленными, другие пункты договоренностей украинская сторона саботирует. Так, на переговорах в Минске после «парижского саммита» самопровозглашенные республики Донбасса предложили шесть участков, на которых можно было бы развести войска. Однако представители Киева эту инициативу проигнорировали. Своих предложений они также не вносили.

Теперь же Владимир Зеленский решил поставить ультиматум Путину, Меркель и Макрону. Что будет на Донбассе, если Украина откажется от переговоров в «нормандском формате», президент Украины не говорит.

Русская линия