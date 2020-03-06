5 марта 2020 года Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом, недавно перенесший операцию в США, по приглашению Константинопольского Патриарха Варфоломея прибыл в Стамбул, где примет участие в Литургии 8 марта, в день Торжества Православия, сообщает греческий портал «Ромфея».

Таким образом, Кипрский Предстоятель будет присутствовать на богослужении, за которым Патриарх Варфоломей помянёт главу украинских раскольников Епифания Думенко как одного из Предстоятелей Поместных Церквей.

Сам по себе факт приглашения владыки Хризостома в Стамбул говорит о том, что Фанар ищет любой повод, чтобы попытаться утвердить своё решение по Украине на общеправославном уровне. Однако, сослужение с Патриархом Варфоломеем вряд ли будет означать, что Кипрская Православная Церковь признает украинских раскольников.

Более того, сама поездка Кипрского Архиепископа на Фанар может вызвать критику среди кипрских архиереев, ведь ранее владыка Хризостом заявлял о нейтральной позиции Кипрской Церкви по «украинскому вопросу». При этом он подверг критике тех кипрских владык, которые организовали совместную с Русской Церковью монашескую конференцию на Кипре. Эти архипастыри таким образом, мол, встали на сторону Москвы. Однако, теперь такие же слова можно обратить и к самому Кипрскому Архиепископу, который встал на сторону Фанара.

Весьма симптоматично, что приглашение Патриарха Варфоломея Кипрский Архиепископ принял сразу после того, как совершил визит в США, где он был прооперирован в связи с раком печени. До этого Предстоятель Кипрской Церкви довольно успешно (как официально заявлялось) лечился в Англии, но затем почему-то решил сменить место лечения.

Русская линия