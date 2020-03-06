Сербский Патриарх Ириней встретился с главой Греческой архиепископии Константинопольского Патриархата в Америке архиепископом Элпидофором…

4 марта 2020 года, глава Греческой архиепископии Константинопольского Патриархата в Америке архиепископ Элпидофор (Ламбрианидис) заверил Предстоятеля Сербской Православной Церкви Патриарха Иринея во всемерной поддержке Фанара относительно ситуации в Черногории, сообщает СПД со ссылкой на сайт «Оrthodox Тimes».

По информации издания, Патриарх Ириней посетил с визитом резиденцию архиепископии Константинопольского патриархата в Америке.

В своём приветственном слове к Предстоятелю Сербской Православной Церкви архиепископ Элпидофор подчеркнул дух сотрудничества между Сербской Церковью и Константинопольским Патриархатом, особенно в США.

Он также отметил постоянную поддержку Сербской Церкви со стороны Фанара в отношении ситуации в Черногории.

Представитель Фанара сказал, что принимает Патриарха Иринея «с братской любовью и глубочайшим уважением в узах общения, мира и согласия», всегда молясь о здоровье Предстоятеля и «благополучии верной и благородной Сербской Православной Церкви».

Архиепископ Элпидофор и ранее заявлял, что глубоко обеспокоен судьбой православных в Черногории и в связи с этим обращался к властям США.

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