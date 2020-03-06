Канадским медикам и социальным работникам начали отказывать в государственном финансировании, если они не хотят убивать своих пациентов…

Канадские власти отказались выделять государственное финансирование для тех хосписов, которые не согласны на эвтаназию и не хотят убивать свои пациентов. На практике это означает, что многие такие учреждения вскоре будут закрыты, сообщает радио Ватикана.

В Католической церкви бьют тревогу по этому поводу. «Вместо того, чтобы развивать культуру заботы, мы устремляемся к смерти по требованию», — пишут канадские епископы, предупреждая власти о недопустимости такого развития событий.

Первой жертвой новых директив может стать хоспис Ирины Томас в Ладнере (Британская Колумбия), который принципиально отказался убивать своих пациентов.

«Это в основном вопрос денег. Эвтаназия дешевле, чем продвижение и развитие паллиативной помощи», — сказала основательница учреждения Нэнси Мэйси после того, как власти сообщили ей, что она не получит государственное финансирование в следующем году.

В настоящее время канадские власти финансируют 50% всех расходов хосписов. Теперь же они фактически принуждают эту учреждения согласиться на производство эвтаназии.

«Благодаря этим действиям будет обеспечен полный доступ к эвтаназии, иначе кто-то может обвинить правительство в нарушении прав человека», — откровенно заявляют в канадском правительстве.

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