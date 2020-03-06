Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил о необходимости возобновления подачи воды в Крым, но затем поспешил опровергнуть своё же заявление…

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости подачи воды в Крым с материковой Украины, поскольку на полуострове живут украинцы, и Крым является территорией Украины, сообщает украинское издание «Главред».

«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведёт к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Глава правительства отметил, что Крым — это Украина, и Россия не может нести ответственность за украинцев, которые там живут.

Однако, после того, как в украинских СМИ по этому поводу начали возмущаться националисты, Шмыгаль тут же пошёл на попятную и отказался от своих собственных слов. Он заявил, что его не так поняли и воду в Крым он подаст только после «деоккупации полуострова».

«Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдёт людям, и воду, которая пойдёт на военные базы, невозможно», — оправдывался Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он отметил, что данный тезис «потерялся в шуме студии». «Позиция остаётся неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», — заявил премьер-министр.

При этом о своих словах про гуманитарную катастрофу в Крыму Шмыгаль вообще забыл. Видимо, настолько он был напуган реакцией украинских националистов. Именно они, судя по всему, и продолжают оставаться на Украине реальной властью при регулярно сменяющихся в кресле премьера фигурах мелких и тщедушных украинских чиновников.

Русская линия