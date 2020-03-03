Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Нам надо поститься. А мы боимся, что если не поедим колбасы неделю, то нам смерть придёт. Не придёт. Смерть как раз отойдёт, а придёт жизнь

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время своей проповеди в столичном Покровском монастыре во второй день Великого поста призвал верующих обязательно соблюдать пост и воздерживаться от скоромной пищи, поскольку воздержание и пост — это «та добродетель, которая возбуждает в человеке желание совершенствования, возбуждает в человеке дух покаяния». «Когда человек пресыщен, ему очень сложно достигнуть духа покаяния», — отметил владыка Онуфрий.

В качестве примера воздержания Его Блаженство рассказал историю о монахе, которого он знал лично.

«Когда мы говорим о посте, то представляем некие древние времена — подвижников в пустынях, в пещерах, ещё каких-то местах, и думаем, что в наши дни таких людей не бывает, — начал свой рассказ Предстоятель. — Но я хотел бы сказать, что это не совсем так. В моей жизни я видел много постников и расскажу вам об одном из них, с которым мы даже вместе служили, он был священником».

«Меня назначали настоятелем Афонского подворья под Москвой где-то в 80-м году (28 августа 1984 года — настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция „Переделкино“ Московской области) — ред.), где служили 5-ть монахов. Желая упорядочить жизнь, я решил устроить общую трапезу для всех братьев. Они целый день были на послушаниях — кто где, и вот я решил, что нужно, чтобы хотя бы раз в день все собрались вместе. Был там один иеромонах. Вот пришли мы на обед, я смотрю, несёт он с собой тарелку капусты квашеной. А это было Великим постом. Я спрашиваю: „а что ты не ешь то, что и мы все?“ (а мы какой-то суп сварили, что-то элементарное). „Нет-нет, — говорит, — у меня своя диета“.. И так он до Пасхи ел только тарелку капусты и кусок хлеба».

«Наступил день Пасхи. Мы постарались приготовить побольше, рыбки там где-то достали, яички. Смотрю, а этот брат снова приносит тарелку капусты, и сверху три сливы таких небольших. Я говорю: „отец Василий, что это?“ А он в ответ: „о, у меня сегодня утешение, радость — Пасха“ и три сливы поставил сверху. Мне потом братия рассказала, что он так десять лет ничего не ел, кроме капусты и хлеба — капуста в любом виде и хлеб. И он был такой худенький, но всегда живой, благодушный, наполненный духовного оптимизма, никогда не унывал, трудился больше всех, скромный такой, никогда ни с кем не вступал в споры никакие», — рассказал митрополит Онуфрий.

Как мне позже сообщили, как-то он заболел воспалением легких. Ему врачи начали говорить, что надо обязательно есть скоромную пищу — пищу калорийную. Врачи говорили долго, он выслушал их и сказал им только два слова: «Не буду». Они его дальше уговаривать: «ну хоть рыбки немножко», а он: «не буду». Начали ему про икру говорить, он снова: «не буду». И так больше ничего и не ел — капуста, хлеб. 30 лет ел только капусту и хлеб. Так он прожил ещё много лет. Я его помню всегда благодушным, только в старости с ногами у него были проблемы — плохо ходил. Человек прожил всю жизнь таким вот образом, а большинство людей об этом и не знали", — сказал Его Блаженство.

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что таких людей хоть и не так много, но на них держится наш мир. «Они нам показывают пример. Мы боимся, а если я не поем колбасы неделю, то мне смерть придёт. Не придёт. Смерть как раз отойдёт, а придёт жизнь. Только надо быть мужественными. И, конечно, нужно подбирать пищу, подбирать ритм принятия пищи. У каждого должен быть свой. Один ест раз в сутки, другой может четыре раз в сутки — чуть меньше, но чаще».

Митрополит Онуфрий напомнил, что употреблять растительную пищу — естественно и полезно: «Бог создал человека не для мяса, не для колбасы. Он дал для употребления растительную пищу — это естественное и полезное для человека».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы хоть немного заставляли себя к посту, воздержанию, и чтобы в этот пост пришёл в нас дух покаяния, чтобы мы могли исправить свою жизнь и достойно встретить великий светлый праздник Воскресения Христова», — пожелал архипастырь.

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