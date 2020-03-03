Мигранты из лагеря в Мориа напали на храм в Митилини после того, как греческая полиция попыталась навести порядок в лагере…

Православный храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Митилини на острове Лесбос (Греция) подвергся нападению и осквернению около 20 мигрантов, которые своими действиями засвидетельствовали, что ждёт греков и европейцев, если они продолжат говорить о толерантности и заявлять о безобидности приезжих с Ближнего Востока. Фотографии поруганного храма местные жители опубликовали в социальной сети Facebook, сообщает СПЖ.

Нападение мигрантов на храм произошло после воскресного инцидента в Центре для беженцев и мигрантов в Мориа: в лагере начались беспорядки и полиция применила слезоточивый газ. После этого группа из 20 беженцев вырвалась за пределы Центра и сразу направилась к православному храму, чтобы осквернить его. Вандалы нанесли храму значительный ущерб, практически полностью разрушив его внутреннюю часть. При этом, по словам местных жителей, этот же храм всего несколько дней назад был обворован.

В последние дни греческие острова Лесбос и Хиос охватили протесты местных жителей, требующих прекратить строительство новых лагерей для мигрантов, поскольку приезжие являются мусульманами и крайне негативно относятся к христианскому местному населению и их святыням.

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