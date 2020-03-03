В Церкви выразили удовлетворение тем, что Президент России поддержал инициативу Патриарха Кирилла о упоминании Имени Божия в Конституции…

Владимир Легойда: Упоминание о вере в Бога в Основном законе России кажется нам очень важным

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопросы журналистов в ходе состоявшейся 3 марта 2020 года пресс-конференции, отметил, что представители традиционных религий и христианских конфессий России позитивно оценили предложенные Президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщает Патриархия.Ru.

Такая позиция была выражена ими в минувшую пятницу на объединенном заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета.

«В принятом по итогам объединенного заседания коммюнике содержится оценка предложенных поправок, а также подчеркнут их социальный характер. Совершенно очевидно, что сформулированные поправки направлены на благо человека. Есть надежда, что они помогут улучшить жизнь людей. Это очень важно для страны, для общества и конечно важно для Церкви», — подчеркнул В. Легойда.

Глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил, что некоторое время назад Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил начать дискуссию о возможности упоминания Бога в Конституции.

«Чрезвычайно важно, что соответствующая поправка в итоге была сформулирована и предложена, — это также общая позиция всех традиционных религий и христианских конфессий России. Я полагаю, что такая поправка никак не противоречит заявленному в Конституции светскому характеру государства. Упоминание о вере в Бога, которое предлагается внести в Основной закон, является констатацией того факта, что вера в Бога передана нам предками. Очень сложно увидеть в этом какое-либо нарушение светского характера государства», — заключил В. Легойда.

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