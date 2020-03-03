Президент Черногории Мило Джуканович, который своими безумными антицерковными заявлениями и законами против Сербской Православной Церкви спровоцировал в стране многотысячные акции протеста, серьёзно опасается лишиться своей власти, а потому начал публично просить помощи против верующих у своих кураторов в ЕС и США, убеждая их, что всё происходящее — это заговор России и Сербии, которые хотят сместить его как проевропейского политика, сообщает РИА «Новый День».

В интервью Reuters Джуканович заявил, что Москва и Белград «используют Сербскую Православную Церковь для свержения прозападного правительства Черногории, которое ведёт страну к членству в Евросоюзе». «Если вы спрашиваете, является ли это попыткой уничтожения Черногории и препятствованием её намерению продолжить свой путь к европейской и евроатлантической интеграции, то можете не сомневаться», — подчеркнул Джуканович, слова которого цитирует Балканист.Ru.

Президент Черногории, который правит страной более 30 лет, также заявил, что Россия «пытается поставить под сомнение независимость Черногории», используя для этого протесты против закона «О свободе вероисповедания». «Москва недвусмысленно продемонстрировала свои интересы в текущей (религиозной) проблеме Черногории», — сказал Джуканович.

Комментируя это заявление, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий подчеркнул, что «Черногории никогда бы не было, если бы не Россия», и отметил, что в своё время Россия помогла Джукановичу стать президентом, но он об этом забыл и теперь выставляет себя европейским демократом, каковым он на самом деле не является.

Что же касается акций протестов, то, по словам владыки Амфилохия, единственная их причина — это гонения на Церковь в Черногории. «Я ожидаю, что он (Джуканович) и премьер-министр Душко Маркович отменят безбожный, античерногорский, антиевропейский, антисербский и антивселенский закон ради самих себя и своей репутации», — заявил архипастырь, отметив, что Джуканович сам устроил этот кризис, сам же и может из него выйти.

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