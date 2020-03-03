В Русской Православной Церкви призывают верующих сохранять христианское спокойствие и не поддаваться паническим настроениям в связи с информацией о распространении в мире китайского коронавируса. Об этом заявил председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, который по просьбе журналистов прокомментировал сообщения о выявленном в Москве заболевшем россиянине, сообщает РИА Новости.

Вне зависимости от коронавируса верующим людям, которые почувствовали недомогание, заразились ОРВИ или каким-либо другим простудным заболеванием, в Русской Православной Церкви посоветовали оставаться дома и не ходить на богослужение, дабы не искушать ближних и не заражать окружающих.

«Безотносительно к нынешнему коронавирусу, полезно бы было подумать, что если я чихаю и кашляю, то лучше мне сегодня остаться дома и не идти на богослужение — ради любви к ближним, чтобы на них не перенести свою инфекцию. И тем более важно думать об этом сегодня в атмосфере неких массово распространяемых „страхований“ вокруг нынешней эпидемии», — отметил отец Максим.

По словам священника, в сложившейся ситуации лучше «не соблазнять» людей своим поведением — приходом в больном или полубольном состоянии в храм, когда человек понимает, что его состояние здоровья «объективно опасно для окружающих», а «остаться дома, переболеть».

«В храме собираются люди разного возраста, разного состояния здоровья, и престарелые, и малые дети — и, конечно, если я или мой ребёнок является очевидным источником инфекции, то проявлением христианской любви по отношению к окружающим будет в это воскресенье или в этот праздник не пойти в храм. А если есть нужда в принятии Святых Христовых Таин, в исповеди, то у нас широко распространена практика приглашения священников к больным на дом, и никакой священник никогда не откажет в такого рода посещении при возникновении такой необходимости», — сказал отец Максим Козлов.

Что же касается священнослужителей, то их долг — «служить у престола Божия, алтарю Господню в любой ситуации — в мире и в войне, в благополучии и неблагополучии, в здоровье и в случае эпидемических заболеваний». «И мы будем свой долг осуществлять. Я уверен, что не найдётся клириков, священнослужителей, которые из-за коронавируса отступились бы от своего священнослужения. Это, кстати, будет важным свидетельством. У нас, может быть, есть разные немощи, но в таких ситуациях проверяется призвание человека», — отметил глава Учебного комитета.

Отец Максим также напомнил, что никто никого в православных храмах не неволит и если какой-либо верующий решит в эти дни не прикладываться к иконам, то это его право. «Если есть какое-то смущение или внутренний страх перед тем, чтобы поцеловать святыню, то, конечно, для христианина молитва является более значимой составляющей, чем тактильный контакт. Нужно просто проявлять доброе христианское трезвомыслие, и тогда мы пройдём средним, царским путём — и гигиену соблюдая, и в какую-то истерику не впадая, которая, в общем-то, сейчас, как мне видится, становится более опасной, чем сам коронавирус», — заключил священник.

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