Константинопольский Патриарх Варфоломей серьёзно раздражён тем, что Предстоятели Поместных Православных Церквей отказываются признавать его «восточным папой Римским» и в ответ на Собрание Предстоятелей в Аммане планирует провести Синаксис Поместных Церквей, который, по его планам, должен осудить Предстоятелей и представителей Православных Церквей, принявших участие в заседании в Иордании, сообщает РИА Новости.

«Варфоломей сейчас созывает Синод Константинопольской Патриархии, который обсудит ситуацию в Православии и итоги встречи в Аммане. Трехдневный Синод Патриархии решит вопрос о созыве общеправославной встречи с вопросом о ситуации в Православии. Название будет такое же, как в Аммане», — сообщает агентство со ссылкой на свои источники.

По данным РИА Новости, Патриарх Варфоломей негодует, что встреча в Аммане прошла, несмотря на его протесты. Более того, Фанар обеспокоен, что в следующий раз в Совете могут принять участие и целый ряд других Поместных Церквей, которые в первый раз не стали посылать представителей. Это подвигло главу Константинопольского Патриархата отказаться от своей прежней позиции о бесполезности созыва Синаксиса. Однако, собрать Предстоятелей Патриарх Варфоломей хочет на своих условиях.

«После великого раскола 1054 года между Западом и Востоком, Православием и римскими католиками, это был первый Синаксис, в котором участвовала большая часть Православия без Константинополя. Это очень беспокоит Константинополь. Так что Патриарх созовёт Синод, он будет работать три дня. Предполагается, что затем Варфоломей пригласит другие Церкви — все остальные Церкви, в том числе участвовавшие во встрече в Аммане, — для того чтобы обсудить, и не тему Украины, а то, что произошло», — сказал собеседник агентства.

Скандальность действиям Патриарха Варфоломея придаёт не только то, что он хочет судить Предстоятелей, которые решили собраться вместе, но и то, что он намерен пригласить на Синаксис главу украинских раскольников Епифания Думенко, которого не признаёт большинство Поместных Церквей. Понятно, что приглашение Епифания означает, что Константинопольский Патриарх стремится добиться отказа от участия в Собрании Святейшего Патриарха Кирилла, но таким образом Фанар серьёзно рискует потерять лицо, поскольку от участия в таком Синаксисе могут отказаться и другие Предстоятели, которые не признают украинских раскольников.

Тогда Константинопольский Патриарх Варфоломей вообще может оказаться в самоизоляции, и при этом он публично продемонстрирует, что не имеет никакой реальной поддержки среди большинства Поместных Православных Церквей. Всё это будет означать окончательный раскол семьи православных народов на три части (профанарскую, промосковскую и нейтральную, которая не хочет ссориться ни с Фанаром, ни с Москвой).

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