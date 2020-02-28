Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил во время брифинга для представителей СМИ в Черногории 28 февраля 2020 года, что хотел, чтобы Предстоятели Поместных Церквей в Аммане более чётко высказались по ситуации на Украине, но в итоге было принят документ, который говорит о данной проблеме в целом, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Самое положительное, что мы вынесли из встречи в Аммане, — то, что мы увидели друг в друге желание быть едиными и своё стремление строить мир на православных принципах и исповедовать Христа, — сказал Его Блаженство. — Мы все понимали и понимаем, что подлинное единство, которое полезно и для земной жизни человека, и для небесного спасения человека, — это единство во Христе и со Христом, через хранение и исполнение законов и заповедей, которые даровал нам Христос».

Относительно принятого по результатам Совещания Предстоятелей коммюнике Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что ожидал более конкретных решений и формулировок по поводу Украины. «Мы бы хотели увидеть в коммюнике, но не увидели. Я могу сказать о себе персонально. Я хотел бы, чтобы по Украине прозвучали более чёткие решения. Но вопрос относительно Украины был сформирован так, что Собрание призывает к тому, чтобы продолжить диалог по Украине со всеми Поместными Церквями», — добавил Его Блаженство.

Русская линия