Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл настаивает на необходимости упоминания Бога в Конституции России, сообщает Интерфакс.

«Упоминание ценности веры в Бога в Конституции стало бы закреплением исторической и духовной преемственности народов нашей страны, не мыслящих себя вне религии (..) Ценность веры в Бога — это ещё и дань памяти миллионам людей, наших собратьев, которые подвергались преследованиям во времена богоборчества только потому, что не хотели отречься от веры. Эта идея должна быть понятна даже людям, далеким от религии», — заявил Патриарх Кирилл в пятницу на объединенном заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что во многих Конституциях стран во всех частях света, как с христианским, так и с мусульманским большинством, содержится упоминание Бога. «Это ни в какой мере не подрывает принцип светскости там, где он является основополагающим, как и в нашей стране», — считает Патриарх Кирилл.

Наконец, по мнению Его Святейшества, упоминание Бога — это свидетельство того, что «никакая Конституция не в состоянии быть достаточным гарантом благополучия личности и общества, если игнорирует трансцендентное измерение в жизни людей».

Патриарх Кирилл не согласен с утверждениями, будто изменение Конституции является заведомо чем-то опасным для жизни общества. «Напротив, общественные отношения изменяются, и законы тоже подлежат естественному изменению. Неприкосновенен только один закон — нравственный, который мы призваны отстаивать своим свидетельством, в том числе в рамках диалога с государственной властью», — отметил Предстоятель.

Патриарх Кирилл считает, что Конституция 1993 года писалась в условиях начального этапа возрождения религиозной жизни и в условиях общественной нестабильности. «Люди вносили разного рода поправки под влиянием общей атмосферы, которая царила в стране, а то была не самая лучшая атмосфера для формирования Основного закона (..) Однако теперь времена поменялись, и мы призваны к тому, чтобы сообща ходатайствовать о внесении важного для нас ценностного измерения в обновленную Конституцию», — уверен Патриарх Кирилл.

Впрочем, на сей счёт среди верующих существует и другое мнение. В России, как известно, Конституция очень мало что значит для населения. Практически никто из россиян её не читал, в чём не так давно откровенно призналась известная спортсменка Елена Исинбаева. Она честно заявила, что сама первый раз в жизни прочитала Конституцию только потому, что в неё начали вносить поправки, а ей приходится участвовать в начавшейся дискуссии.

Действительно, русские люди, привыкшие к монархическому строю правления, традиционно испытывают уважение к самой власти и тому, что она транслирует, а не к законам, которые принимаются депутатами в огромном количестве. Будет вновь принятый закон подкреплён силой власти, и его будет соблюдать население, а нет — просто о нём забудут и всё. Ведь и в советские времена тоже принимались разного рода Конституции, но они мало что меняли в реальной жизни.

В этом плане инициатива внесения Имени Божия в Основной закон РФ, который не пользуется никаким авторитетом среди населения, не кажется столь важной и принципиальной задачей. Для нравственности россиян и российского общества гораздо важнее, что во главе Российского государства стоит человек, который развёлся со своей супругой, и который много лет подряд не желает отказываться от финансирования абортов. Не даром в русском народе существовала такая поговорка: «народ согрешит — Царь отмолит, Царь согрешит — никто не отмолит».

Русская линия