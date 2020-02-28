Президент России Владимир Путин готов на открытый диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским и ждёт от него предложений по урегулированию ситуации на Донбассе, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UKRLIFE. TV, комментируя перспективы урегулирования конфликта, сообщает Украина.ua

«Путин демонстрирует готовность выслушать какие-то предложения от Зеленского, которые могли бы быть предметом компромисса. Я условно это называю „держать дверь открытой“. Путин даёт понять, что он держит дверь возможного диалога открытой для поиска путей урегулирования. В отличие от ситуации с [Петром] Порошенко, он берет трубку, когда ему звонит Зеленский. Он хочет услышать от Зеленского то, на чем можно строить начало какого-то диалога. Но пока просто ничего такого не слышит, но оставляет ему шанс», — заявил Погребинский.

При этом политолог выразил мнение, что настоящее длительное перемирие на Донбассе может наступить лишь в том случае, если силы и средства будут разведены на достаточное расстояние, но пока против этого выступает именно Украина.

«Я уверен, что невозможно настоящее, долгоиграющее перемирие до тех пор, пока не разведены силы и средства на достаточное расстояние. На то, которое было предусмотрено. Там же целый спектр расстояний для разных видов вооружений, некоторые на 50 км нужно отвести. Я считаю, что прекратить обстрелы и взаимные убийства можно только в том случае, если мы добьёмся разведения сил по всей линии противостояния. Против чего фактически выступает Киев», — сказал Погребинский.

По словам эксперта, у Киева есть свои аргументы на этот счёт, в которых просматривается логика, однако если не рискнуть отвести силы — в Донбассе продолжат погибать люди.

Разведение сил по линии разграничения пока что произошло в районе Станицы Луганской, а также поселков Золотое и Петровское. Несмотря на это, в районе Золотого в начале прошлой недели произошло обострение.

В бою возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный под Луганском погиб один украинский военнослужащий, ещё четверо были ранены. На Украине утверждают, что ополченцы атаковали украинских военных. А в ЛНР заявили, что бой завязался после попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию республики.

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