В память о русских героях, погибших в Чечне, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялись церковные торжества…

27 февраля 2020 года в Москве молитвенно почтили память бойцов 6-й роты Воздушно-десантных войск, в 2000 году геройски погибших в бою в Аргунском ущелье в ходе Второй чеченской войны. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя возглавил Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщает Патриархия.Ru.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Видновский Тихон, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан, ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, духовенство города Москвы.

В храме молились родственники погибших, военнослужащие 38-й бригады управления Воздушно-десантных войск и 45-й отдельной бригады специального назначения, представители Военного университета Министерства обороны, члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

За Литургией была вознесена заупокойная ектения о воинах 6-й роты Воздушно-десантных войск.

По окончании богослужения была совершена заупокойная лития, перед началом которой митрополит Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом:

«Возлюбленные братья архипастыри, пастыри, воины, дорогие и возлюбленные братья и сестры!

Святейший Патриарх Кирилл благословил нам сегодня в этом соборе совершить Божественную литургию и помолиться о воинах 6-й роты Воздушно-десантных войск, которые двадцать лет назад геройски погибли, исполняя свой воинский долг.

Сейчас мы ещё раз совершим о них заупокойную молитву, и я хотел бы всех вас заверить, что Русская Православная Церковь ежедневно молится о властях и воинстве Российском, которые защищают священные рубежи нашей Родины. Благодаря их мужеству и мудрости мы живём в мире и благоденствии. Дай Бог и впредь сил нашему воинству, и пусть Господь сохраняет всех нас".

29 февраля — 1 марта 2000 года произошел бой у высоты 776 под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен. Шестая рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии подполковника М.Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. Когда на высоте почти не осталось живых гвардейцев и начали скапливаться террористы, гвардии подполковник М.Н. Евтюхин и гвардии капитан В.В. Романов вызвали огонь полковых орудий на себя. Из 90 десантников выжили только шестеро. Позже 22 бойцам присвоено звание Героев России (21 — посмертно), 63 награждены орденом Мужества (посмертно).

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