Запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону Германии. Такое решение Федеральный конституционный суд страны вынес в среду, 26 февраля. Судьи в Карлсруэ увидели в этом нарушение прав тяжёлобольных людей и докторов, сообщает «Немецкая волна».

Самоубийство, которое христианство всегда считало величайшим грехом, по мнению немецкого суда, является личным правом каждого, и оно должно охраняться законом. Это право «включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни», отметил председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле.

При этом судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, содействующих эвтаназии.

В ноябре 2015 года германский бундестаг объявил вне закона организации, содействующие на коммерческой основе эвтаназии в ФРГ. При этом, как отмечает агентство AFP, понятие «коммерческий» охватывало не только «материальную заинтересованность» при предоставлении возможности эвтаназии, но и неоднократное безвозмездное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей. Нарушение запрета грозило лишением свободы на срок до 3 лет.

Это решение стало объектом жёсткой критики сторонников самоубийства, и Федеральный конституционный суд встал на их сторону.

Русская линия