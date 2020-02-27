Из Аммана Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий направился в Черногорию, где выразит свою поддержку верующим Сербского Патриархата…

27 февраля 2020 года, на следующий день после Совета Предстоятелей в Аммане, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направился в Черногорию. Его Блаженство ранее был приглашён сербскими архиереями на празднование дня памяти преподобного Симеона Мироточивого — отца святителя Саввы Сербского, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В 2019 году исполнилось 800 лет с того времени, как святитель Савва стал первым сербским архиереем.

Вечером 27 февраля Блаженнейший Митрополит Онуфрий вместе с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием возглавят Крестный ход на площади кафедрального собора Воскресения Христова в Подгорице.

28 февраля делегация Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем посетит Цетиньский монастырь, где поклонится мощам святителя Петра Цетиньского, и митрополичью резиденцию митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия. Во второй половине дня Блаженнейший Митрополит Онуфрий пообщается с представителями СМИ Черногории во время пресс-конференции.

29 февраля Предстоятель УПЦ в сослужении архиереев Украинской и Сербской Православных Церквей возглавит Божественную Литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Черногории, после завершения которой состоится Крестный ход по улицам Подгорицы.

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