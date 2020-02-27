Более 30 человек погибли, свыше 200 пострадали в результате столкновений, вспыхнувших в столице Индии Нью-Дели из-за нового закона о гражданстве…

Власти Индии предложили предоставлять гражданство в ускоренном порядке немусульманам из ряда стран Южной Азии — Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. В результате в стране вспыхнули протесты мусульман, на которые резко отреагировали индуисты, сообщает Newsru.com.

Во многих штатах Индии от местных мусульман потребовали доказать, что они являются гражданами страны, иначе их ждёт депортация, пишет Русская служба BBC. В Дели три ночи подряд проходили погромы в мусульманских районах, поджигались мечети, дома, магазины и автомобили.

Члены индуистской общины избивали невооруженных людей, в том числе журналистов. Группы мужчин были вооружены арматурой, палками и камнями. Некоторые погибшие были забиты до смерти. Журналисты свидетельствуют, что прохожих опрашивали на предмет религиозных взглядов. Одного фотокорреспондента заставили спустить трусы, чтобы доказать, что он не обрезан и, следовательно, не мусульманин.

Многие местные жители покидают дома вместе с имуществом, опасаясь эскалации насилия. По мнению наблюдателей, нынешние протесты — самые ожесточённые за десятилетия. Последняя волна началась 23 февраля после того, как группа индуистов атаковала участников сидячей забастовки, недовольных законом о гражданстве.

Последний раз беспорядки на религиозной почве произошли в Дели в 1984 году, когда индуисты нападали на сикхов. Тогда погибли более 3 тысяч человек.

Власти направляют в охваченные беспорядками районы полицию и войска. Столкновения совпали с визитом в Индию президента США Дональда Трампа, который заявил, что власти страны должны сами разобраться с происходящим. Соперники Трампа раскритиковали его реакцию, отметив, что он не осудил протесты.

25 февраля в Нью-Дели ввели запрет на массовые собрания. Премьер-министр страны Нарендра Моди призвал манифестантов к спокойствию и братству. При этом индийские власти отрицают, что закон о гражданстве направлен против мусульман, и настаивают, что он призван защитить меньшинства от преследований. В Индии с населением почти в 1,4 миллиарда человек живут около 190 миллионов мусульман.

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