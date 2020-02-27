26 февраля 2020 года в столице Иордании Аммане под председательством Патриарха Иерусалимского Феофила состоялось заседание Предстоятелей Поместных Православных Церквей, которые рассмотрели наиболее актуальные и проблемные вопросы, приведшие к расколу в мировом Православии.

Участники Совещания заключили, что решение вопросов общеправославного значения, в том числе и о даровании автокефалии Поместным Церквам, нужно принимать в духе всеправославного диалога и единства, а также при всеобщем согласии, сообщает СПЖ.

Иерархи признали необходимость диалога для решения текущей церковной ситуации на Украине, призвали власти Черногории уважать право собственности Сербской Церкви и заявили, что вопрос македонского раскола должен решаться Сербской Православной Церковью при всеправославной поддержке.

Совет принял решение о необходимости проведения ещё одного Совещания в этом году с надеждой, что к нему присоединится и первый по чести Константинопольский Патриарх, а также все остальные Предстоятели Поместных Церквей.

Полный текст итогового коммюнике опубликовал портал Оrthodoxia.info:

«26 февраля 2020 года в Аммане (Иордания) состоялась встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, основная цель которой — единство и примирение в Святом Православии. Участники встречи отметили заботу Патриарха Иерусалимского о предотвращении неминуемой опасности раскола в рамках нашего православного общения.

Во встрече приняли участие делегации: Иерусалимской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом, Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Сербской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем, Румынской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством митрополитом Тырговиштским Нифонтом, Польской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством архиепископом Люблинским и Холмским Авелем и Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе с Его Блаженством Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом.

Участники выразили благодарность его величеству королю Иордании Абдалле II, королю Хашимитского Королевства и хранителю христианских и мусульманских святынь на Святой Земле, а также народу Иордании за содействие в проведении этого собрания в их столице, Аммане, отметив выдающуюся работу Его Величества по содействию межконфессиональному диалогу на международном уровне.

Участники также поблагодарили Иерусалимский Патриархат и Его Блаженство Патриарха Феофила за все неустанные усилия, направленные на то, чтобы проложить путь к диалогу и объединить братьев в драгоценном духе единства, отметив, что исходящий из Иерусалима свет свидетельствует о том, что Святой Град постоянно провозглашает свой многоконфессиональный и многокультурный характер, радуясь своему существованию в качестве тёплого дома для трёх авраамических конфессий — христианства, иудаизма и ислама.

Делегации заявили, что это собрание призвано укрепить братские узы между братьями и их Церквами, содействовать узам мира во Христе среди них, выступать за единство Православных Церквей и возобновить диалог в молитвенной надежде на примирение там, где были разногласия.

В атмосфере братской любви собравшиеся на встрече согласились с тем, что решения, касающиеся вопросов общеправославного значения, включая предоставление автокефалии отдельным Церквам, должны быть окончательно оформлены в духе всеправославного диалога и единства, а также всеправославного консенсуса.

Относительно текущей церковной ситуации на Украине участники также признали, что всеправославный диалог необходим для исцеления и примирения.

По вопросу о Северной Македонии делегации заявили, что этот вопрос должен быть решён путём диалога в рамках Сербской Православной Церкви и при общеправославной поддержке.

Что касается Черногории, то участвовавшие делегации настоятельно призвали соответствующие власти уважать и отстаивать основополагающее право собственности на имущество, включая собственность Церкви.

Делегации согласились с тем, что им следует собраться как братьям, предпочтительно до конца этого года, с тем, чтобы укрепить узы общения посредством молитвы и диалога. Участники надеются, что Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей с известным почётным старшинством (πρεσβεια τιμήs) присоединится к этому диалогу вместе с другими братьями-Предстоятелями.

Делегации приняли призыв своего брата Патриарха Феофила III провести молитву за мир, за прекращение войны, болезней и страданий, за всех христиан, а также за единство Православной Церкви. Эта молитва должна состояться в Материнской Церкви, Храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме, перед Гробницей Христа, из которой Он воскрес и возвещает мир всему миру".

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