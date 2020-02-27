Власти самопровозглашённого Косово отбиваются от американских рук в вопросе отношений с Сербией, что не может не беспокоить США, ведь такое поведение постепенно настраивает Европу против косоваров. Ранее албанские власти Косово без всякого согласования с патронами из США и ЕС ввели пошлины на сербские товары, а также учредили свою армию. Против этих мер выступила Сербия, которая обратилась к Вашингтону и Брюсселю, но те пока так и не смогли заставить албанцев отменить принятые меры.

Для США выгодно иметь у себя под рукой косоваров, которых всегда можно бросить в бой против строптивой Сербии (тем более, что Белград отказывается вводить санкции против России). Однако, в своей ненависти к сербам власти Косово в последнее время явно переборщили, и это стало приводить к обратным результатам.

Вместо того, чтобы подвигнуть Белград думать о возможном признании независимости края в обмен на вступление Сербии в ЕС, косовары заставляют их разочаровываться в переговорах с Приштиной и беспокоиться о судьбе сербского населения Косово. Видя воинственный настрой албанцев на новую войну, сербские власти вынуждены готовиться к возможной силовой защите сербского населения в крае. Не случайно, они начали закупать современное оружие у России для своей армии (речь, в частности, идёт о комплексах ПВО «Панцирь»).

Сегодня в Косово прибыл госсекретарь США Майк Помпео, который лично призвал президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи «развить ряд инициатив в отношениях с Сербией», а также отменить пошлины на сербские товары, говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус по итогам их встречи в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь призвал Косово развить импульс, заключенный в последних письмах о намерениях об установлении авиационных, железнодорожных и автомагистральных путей сообщения между Приштиной и Белградом. Госсекретарь также отметил, что ожидает, что Косово отменит пошлины на импорт из Сербии для получения максимальных экономических и торговых выгод народами обеих стран», — говорится в заявлении.

Последнюю меру он назвал необходимым шагом для возобновления переговоров по всеобъемлющей нормализации отношений.

Кроме того, Помпео заверил Тачи в крепком партнёрстве США и Косово и поддержке суверенитета и независимости последнего. Однако, это всего лишь дежурные фразы, которые представитель США, посещая Косово, сказать просто не мог. Истинная же цель визита Помпео в край — это попытка надавить на косоваров, чтобы они вновь беспрекословно слушались своих кураторов из США и прекратили всякую самодеятельность.

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