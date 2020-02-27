Русская линия
Сводка новостей от 27 февраля 2020

Вашингтон пытается убавить прыть косоваров из Приштины
Госсекретарь США Майк Помпео призвал лидера самопровозглашённого Косово отменить пошлины на сербские товары…

КосовоВласти самопровозглашённого Косово отбиваются от американских рук в вопросе отношений с Сербией, что не может не беспокоить США, ведь такое поведение постепенно настраивает Европу против косоваров. Ранее албанские власти Косово без всякого согласования с патронами из США и ЕС ввели пошлины на сербские товары, а также учредили свою армию. Против этих мер выступила Сербия, которая обратилась к Вашингтону и Брюсселю, но те пока так и не смогли заставить албанцев отменить принятые меры.

Для США выгодно иметь у себя под рукой косоваров, которых всегда можно бросить в бой против строптивой Сербии (тем более, что Белград отказывается вводить санкции против России). Однако, в своей ненависти к сербам власти Косово в последнее время явно переборщили, и это стало приводить к обратным результатам.

Вместо того, чтобы подвигнуть Белград думать о возможном признании независимости края в обмен на вступление Сербии в ЕС, косовары заставляют их разочаровываться в переговорах с Приштиной и беспокоиться о судьбе сербского населения Косово. Видя воинственный настрой албанцев на новую войну, сербские власти вынуждены готовиться к возможной силовой защите сербского населения в крае. Не случайно, они начали закупать современное оружие у России для своей армии (речь, в частности, идёт о комплексах ПВО «Панцирь»).

Сегодня в Косово прибыл госсекретарь США Майк Помпео, который лично призвал президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи «развить ряд инициатив в отношениях с Сербией», а также отменить пошлины на сербские товары, говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус по итогам их встречи в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь призвал Косово развить импульс, заключенный в последних письмах о намерениях об установлении авиационных, железнодорожных и автомагистральных путей сообщения между Приштиной и Белградом. Госсекретарь также отметил, что ожидает, что Косово отменит пошлины на импорт из Сербии для получения максимальных экономических и торговых выгод народами обеих стран», — говорится в заявлении.

Последнюю меру он назвал необходимым шагом для возобновления переговоров по всеобъемлющей нормализации отношений.

Кроме того, Помпео заверил Тачи в крепком партнёрстве США и Косово и поддержке суверенитета и независимости последнего. Однако, это всего лишь дежурные фразы, которые представитель США, посещая Косово, сказать просто не мог. Истинная же цель визита Помпео в край — это попытка надавить на косоваров, чтобы они вновь беспрекословно слушались своих кураторов из США и прекратили всякую самодеятельность.

Русская линия

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