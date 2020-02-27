Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Хочу быть честным перед Богом и своей совестью и скажу: уверен в том, что автокефальный статус Украинской Православной Церкви не уврачует раскол

26 февраля 2020 года в столице Иордании г. Аммане состоялось собрание Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей. С инициативой провести встречу для обсуждения ситуации в межцерковных отношениях и вопросов сохранения православного единства выступил 21 ноября 2019 года в ходе пребывания в Москве Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III. Служба коммуникации ОВЦС МП публикует на своих страницах подробности состоявшегося обсуждения.

В собрании приняли участие Блаженнейший Патриарх Феофил, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший Патриарх Сербский Ириней, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также делегация Румынской Православной Церкви во главе с митрополитом Тырговиштским Нифонтом и делегация Польской Православной Церкви, которую возглавил архиепископ Люблинский и Холмский Авель.

Совещание началось общей молитвой, которая прозвучала на нескольких языках.

Обратившись к собравшимся со словами приветствия, Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви, в частности, отметил: «Мы знаем, что единство — это дар Божий, и сознаем свою ответственность за сохранение единства, которое завещали нам апостолы».

«Сегодня мы собрались здесь во имя Господа нашего Иисуса Христа, — сказал Блаженнейший Владыка. — В основе нашего диалога лежит христианская любовь, это — единственный путь к примирению. Ответ на все наши вопросы должен быть найден в диалоге и братской любви».

Как подчеркнул Патриарх Феофил, собрание в Аммане — не Собор, а неформальная братская встреча, цель которой — инициировать диалог относительно проблем, с которыми сталкивается православный мир в нынешнее нелегкое время. «Мы надеемся, что эта встреча заложит основы для поиска решений. Мы должны бороться с разделениями и направлять свои усилия на сохранение единства и ведение диалога», — подчеркнул он.

Далее прозвучало слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поблагодарив Блаженнейшего Патриарха Феофила, созвавшего встречу, Его Святейшество подчеркнул: «Это мужественный и верный шаг, и я уверен, что он войдёт в историю. В столь непростые для Православия времена первая по времени появления апостольская кафедра вновь исполняет свою историческую миссию одного из ключевых центров мирового Православия».

Предстоятель Русской Православной Церкви также выразил сердечную благодарность Королю Иордании Абдалле II ибн Хусейну аль-Хашими за любезное содействие в организации встречи.

«Велика и заслуга Предстоятелей и представителей Поместных Церквей, прибывших на эту встречу, ибо само согласие принять в ней участие в некоторых случаях требовало определённой смелости. Но забота о сохранении единства Святой Церкви побудила нас отвергнуть все иные соображения и по зову Его Блаженства прибыть сюда», — констатировал Святейший Патриарх Кирилл.

Он отметил, что сегодня Православная Церковь оказалась перед угрозой разделений, подобных которым не было без малого тысячу лет: односторонне пересматриваются границы канонических территорий; отменяются церковные документы многовековой давности; раскол на Украине не преодолён, а усилия его преодолеть не достигают своих целей; уния поднимает голову; заметно начало опасных процессов на канонической территории Сербского Патриархата — в Северной Македонии, в Черногории. «Причина этого кризиса мне видится в утрате единого понимания устройства Церкви и природы первенства в ней. Тысячу лет назад, в 1054 году, Церковь столкнулась с тем же вызовом, и последствия мы ощущаем до сих пор», — высказал мнение Святейший Владыка.

Патриарх Кирилл уверен: чтобы противостоять этой угрозе, необходимо начать всеправославное обсуждение скопившихся проблем. Он сформулировал наиболее острые из них:

«Во-первых, это проблема понимания первенства в Церкви; попытки обосновать притязания на вселенское главенство при помощи специально для этой цели создаваемой богословской аргументации; отсутствие системы соборного контроля действий первенствующей кафедры, отрицание необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе. Эти вопросы следует всеправославно осмыслить.

Второе — это угроза институту автокефалии в Церкви; отсутствие общеправославно признанного, бесспорного для всех механизма предоставления автокефалии; попытки ввести неравенство между «старшими» и «младшими» автокефальными Церквами.

Третье — это существующие попытки оспаривать канонические границы автокефальных Церквей, пересматривать и отменять единожды принятые документы исторической важности, определяющие эти границы.

Четвёртое — претензии первого среди равных Предстоятелей в семье Поместных Православных Церквей на право принимать апелляции из любой Церкви и угрозы использования этих апелляций как инструмента вмешательства во внутреннюю жизнь других Поместных Церквей тоже, глубоко убеждён, требуют осмысления и обсуждения.

Пятое — возникновение аномальной ситуации, когда первенствующий иерарх, вопреки базовым принципам канонического права, выступает в качестве судьи в деле, где он является одной из сторон, представляя себя последней инстанцией в рассмотрении данного дела.

И шестое — это проблема создания так называемых «ставропигий» на территориях других Поместных Церквей без их согласия или против их воли".

В свою очередь, Святейший Патриарх Сербский Ириней констатировал, что Сербская Церковь выступает за сохранение канонических принципов и христианского наследия. «Да поможет нам Бог и внесёт единство в нашу Церковь. Потому что раскол — это трагедия для Церкви», — сказал Патриарх Ириней.

О важности всеправославного обсуждения сложившейся ситуации, а также решения проблем в соответствии со святыми канонами говорил и представлявший на встрече Румынскую Православную Церковь митрополит Тырговиштский Нифон. «Мы полагаем, что для будущего возможного Собора Предстоятелей или грядущей общеправославной встречи нужно провести подготовительную конференцию, чтобы надлежащим образом обсудить повестку дня такой встречи, которая привела бы к реальному единению в православном мире», — отметил иерарх.

Архиепископ Люблинский и Холмский Авель, в свою очередь, сказал о том, что Польская Православная Церковь очень обеспокоена драматической ситуацией в православном мире. «Мы молимся о том, чтобы было найдено решение», — засвидетельствовал глава делегации. Он также отметил, что отсутствие единства среди Православных Церквей препятствует свидетельству перед неправославным миром.

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии Ростислав поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Феофила за приглашение к диалогу, подчеркнув: «Только встречаясь и обсуждая имеющиеся проблемы, можно найти решение, которое будет полностью соответствовать Священному Писанию и церковным установлениям».

Далее прозвучало выступление Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, рассказавшего участникам собрания о событиях, происходящих в пределах Украинской Православной Церкви.

Напомнив, что Украинская Православная Церковь, пребывающая в составе Московского Патриархата, образована в 1990 году через получение Грамоты Патриарха Московского и всея Руси о даровании самостоятельности в управлении, Блаженнейший митрополит Онуфрий отметил:

«В течение времени внутренние и внешние обстоятельства, которые переживала Святая Украинская Православная Церковь и украинский народ, стимулировали процессы совершенствования уже имеющихся независимости и самостоятельности церковной жизни и служения. Сегодня мы имеем де-факто настоящую автокефалию. У нас функционирует Священный Синод, у нас есть Архиерейский Собор, у нас есть независимый церковный суд. Мы самостоятельно избираем и рукополагаем архиереев, открываем новые епархии. У нас есть свои духовные учебные заведения, различные синодальные учреждения по взаимодействию с внешним миром и социальным служением».

Владыка рассказал о ситуации с расколами в украинском Православии, отметив, что следствием так называемого объединительного процесса, инициированного в 2018—2019 годах Патриархом Константинопольским Варфоломеем, стало лишь увеличение раскола.

Блаженнейший митрополит Онуфрий также подробно остановился на шагах Константинопольского Патриарха в отношении церковной ситуации на Украине, отметив, что эти действия нарушают каноны Церкви и констатировав, что решением кризиса в украинском Православии могло бы стать устранение этих нарушений.

«Сегодня некоторые говорят, что сильным средством для уврачевания церковного раскола в Украине является получение автокефального статуса для Украинской Православной Церкви. Хочу быть честным перед Богом и своей совестью и скажу: уверен в том, что автокефальный статус Украинской Православной Церкви не уврачует раскол. Возможно, некоторые раскольники вернутся в лоно канонической Церкви, но не все. Автокефалия не даёт гарантии абсолютного единства. И в существующих в мире автокефальных Церквах есть свои расколы», — подчеркнул он.

По мнению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, на повестке дня стоит выстраивание такого соборного церковного управления, «которое будет востребованным и эффективным для спасительного служения Святой Соборной Апостольской Православной Церкви в новом мировом пространстве». «Успешно решить эту проблему мы сможем только тогда, когда мы откажемся от своих личных амбиций и будем действовать в духе божественного смирения и братской любви», — уверен он.

В ходе дальнейшего обсуждения прозвучали выступления, в которых были рассмотрены отдельные аспекты затронутых тем и поднят ряд других вопросов, волнующих ныне Поместные Православные Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл высказал пожелание, чтобы нынешнее собрание стало первым в череде таких собраний, и обратился к Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу с просьбой инициировать следующую братскую встречу на Святой Земле.

В этот же день участники собрания встретились с Королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.

Вечером Предстоятели Поместных Православных Церквей и главы церковных делегаций согласовали текст итогового пресс-релиза.

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