Русская линия
Сводка новостей от 25 февраля 2020

В Гатчине установят памятник Императору Александру III
Планируется, что памятник будет открыт в 2020 году на территории Арсенального каре Большого Гатчинского дворца…

Памятник Императору Александру IIIПамятник Императору Александру III по проекту 1899 года скульптора Паоло Трубецкого будет открыт летом 2020 года в Арсенальном каре Большого Гатчинского дворца под Санкт-Петербургом. Об этом на лекции в Институте культуры в Петербурге заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сообщает «Российская газета».

Памятник будет создан на основе первых эскизов монумента Александру III работы скульптора и художника Паоло Трубецкого. В 1899 году скульптор изобразил Императора сидящим на троне, но данный проект остался нереализованным. Вместо него в 1909 году была открыта конная статуя Александра III работы Паоло Трубецкого. Памятник установили у Николаевского вокзала, как посвящение «Державному основателю Великого Сибирского пути».

На вопрос о возможном переносе конной статуи, которая в наши дни находится у Мраморного дворца, Владимир Мединский ответил, что «этот монумент достоин лучшего места, как достопримечательность, связанная с историей города», «решать судьбу памятника должны сами горожане».

С инициативой установки памятника выступили РИО общество совместно с РВИО. Творческий конкурс был объявлен 2018 году. Участникам предложили подготовить проекты памятника на основе эскизов работы Паоло Трубецкого 1899 года.

По итогам конкурса образ Государя-Миротворца жюри доверило Владимиру Бродарскому, выпускнику Петербургской Академии художеств. Планируется, что памятник будет открыт в 2020 году на территории Арсенального каре Большого Гатчинского дворца, любимой резиденции Александра III.

Русская линия

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В Гатчине установят памятник Императору Александру III
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