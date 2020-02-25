Помимо главы Московского Патриархата в Иорданию прибыли Предстоятели Иерусалимской Сербской и Чехословацкой Церквей, а также представители Румынской и Польской Церквей…

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Амман для участия в Совете Предстоятелей

25 февраля 2020 года представители Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом прибыли в международный аэропорт королевы Алии, который находится недалеко от Аммана, столицы Иордании, сообщает СПЖ.

Делегация РПЦ прилетела в Амман по приглашению Патриарха Иерусалимского Феофила ІІІ для участия в Совете Предстоятелей Поместных Православных Церквей. В столице Иордании также находится Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Ранее для участия в Совете Предстоятелей в Иорданию также прибыли Предстоятели Сербской и Чехословацкой Православных Церквей Патриарх Сербский Ириней и Блаженнейший Митрополит Ростислав.

В Амман также приехал представители Румынской Православной Церкви митрополит Тырговиштский Нифонт. Ожидается также прибытие представителя Польской Православной Церкви.

Совещание Предстоятелей, инициированное Иерусалимским Патриархом Феофилом III для решения «украинского вопроса», начнётся в Аммане 26 февраля после утренней молитвы и продлится до 20:30. Об этом СПЖ стало известно из собственных источников.

Заседание откроется после утренней молитвы (начало в 9:30) и продлится до 13:00. Место проведения — конференц-зал отеля Fairmont.

По окончанию первой части заседания запланирована большая аудиенция у короля Иордании Абдаллы II, протокольная часть которой завершится в 16:00.

В 17:00 начнется вторая часть заседания Совета Предстоятелей, которая продлится до 20:30. По неофициальной информации, в это время будет готовиться пресс-релиз относительно позиции, которая будет озвучена по итогам встречи.

Русская линия