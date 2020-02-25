Два случая заражения коронавирусом подтверждены во вторник, 25 февраля, в Австрии, в федеральной земле Тироль. Двое молодых людей госпитализированы после приезда из итальянского региона Ломбардия, заявил представитель больницы в Инсбруке. До этого в Австрии были сделаны тесты у более 200 человек с похожими симптомами и все они были отрицательными. Состояние обоих инфицированных хорошее, они будут оставаться в карантине, пока власти определяют, с кем они контактировали в последнее время, сообщает «Немецкая волна».

В Швейцарии случай заражения зафиксирован в кантоне Тичино, который граничит с Италией, сообщил представитель федерального агентства по здравоохранению. В Хорватии с лёгкими симптомами вируса госпитализирован молодой человек, который с 19 по 21 февраля был в Италии. Власти страны тоже ищут всех, с кем он контактировал с момента возвращения, они должны быть изолированы.

Первый случай заражения в Румынии также связан с приехавшим из Италии, передает телеканал Realitatea Plus со ссылкой на источники в медицинском секторе. Заболевший помещён в карантин в бухарестской инфекционной больнице.

Италия оказалась в центре распространения коронавируса в Европе. Больше всего зараженных на севере страны — в регионах Ломбардия и Венето. В стране уже больше 320 случаев вируса, десять человек скончались. В Испании после положительного теста одного из туристов в отеле на острове Тенерифе изолировали всех постояльцев отеля для тестирования.

Здесь следует отметить, что новый вирус, если судить об этом заболевании с духовной точки зрения, опасен в первую очередь тем, что после заболевания больной находится в строгом карантине и практически не имеет никакой возможности приступить к церковным Таинствам (исповедоваться, причаститься или собороваться). Даже в случае кончины больного, его погребение возможно лишь по особой процедуре и отпевание может быть только заочным.

Как известно, все православные христиане во время богослужения в храме регулярно молятся о «христианской кончине живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны». Однако, в случае заболевания «китайским вирусом» такая кончина для христианина становится практически невозможной. На этом фоне как не вспомнить поучений святых отцов о том, что каждый из нас должен быть готов в любую минуту предстать Суду Божию.

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