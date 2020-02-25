Глава Болгарского Патриархата принял у себя в Софии митрополита Винницкого и Барского Варсонофия…

24 февраля 2020 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия митрополит Винницкий и Барский Варсонофий встретился со Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом в Патриаршей резиденции в Софии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Владыка Варсонофий поздравил Патриарха Неофита с 7-й годовщиной интронизации. Винницкий митрополит передал приветствие Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и подарил Предстоятелю архиерейские панагии. В общении с Патриархом Неофитом владыка Варсонофий рассказал о вмешательстве властей Украины в дела Украинской Православной Церкви, давление чиновников, силовых захватах храмов УПЦ и многих других проблемах. Владыка подчеркнул об усилении раскола и раздора между людьми после вмешательства Патриарха Варфоломея и признание им раскольников.

Патриарх Неофит и архиереи Болгарской Православной Церкви передали приветствие Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и пожелали владыке Варсонофию и всем верующим стойкости веры, сил, терпения и Божьей помощи, чтобы выдержать всё то давление, которое оказывается на каноническую Украинскую Православную Церковь.

Днём раньше, 23 февраля 2020 года, владыка Варсонофий сослужил за Божественной литургией в кафедральном соборе в честь св. кн. Александра Невского в столице Болгарии Софии главному секретарю Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископу Мелнишскому Герасиму.

После богослужения епископ Герасим в общении с митрополитом Варсонофием также передал слова поддержки верующим УПЦ. Иерарх Болгарской Православной Церкви назвал раскол Церкви одним из самых тяжёлых грехов и выразил надежду, что каноническая Украинская Православная Церковь с Божьей помощью будет и дальше стоять в Истине. Также архиерей отметил, что весь православный мир должен показать, насколько тяжелыми являются, да и еще могут быть, последствия вмешательства политиков в жизнь Церкви.

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