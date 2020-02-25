В Румынской Православной Церкви призвали усилить молитвы в связи с распространением коронавируса в Италии…

Епископ Итальянский Силуан: Призываю всех вас молитвенно обратить свои мысли к Спасителю нашему Иисусу Христу, Врачу душ и телес

Глава Итальянской епархии (Румынская Православная Церковь) епископ Силуан направил священнослужителям и всем верующим своей епархии специальное послание в связи с быстрым распространением коронавируса в Италии, в котором призвал верующих усилить свои молитвы об избавлении от этой страшной эпидемии, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodoxie.com.

В послании, в частности, говорится:

«Прежде всего, призываю всех вас, клириков, монахов, монахинь и всех верных чад, молитвенно обратить свои мысли к Спасителю нашему Иисусу Христу, Врачу душ и тел, имеющему силу исцелять всякую болезнь и всякую немощь в людях (ср. Мф. 4, 23), и просить заступничества Пресвятой Богородицы, святых Целителей, архангела Рафаила и всех святых, моля их сохранять и защищать нас от эпидемия, которая быстро распространяется в разных регионах Италии. Будем также молиться за всех тех, кто уже инфицирован (в Италии и во многих регионах мира) и за их семьи, а также за медицинский персонал, занимающийся уходом за больными. Священнослужителям надлежит добавить во время богослужений (на великой ектении и сугубой ектении) особые прошения, которые возносятся во время определённых несчастий и человеческих страданий, а также в случае эпидемий заразных болезней, — эти прошения можно найти в конце Служебника [румынское издание 2012 года]. Кроме того, в местах, где находятся святые мощи, духовенство должно благословлять людей ковчегами, в которых они хранятся, осеняя их крестообразно в четырех направлениях.

Мы рекомендуем строго соблюдать все предписания, издаваемые центральными или местными учреждениями, государственными органами или органами здравоохранения, а также все рекомендации неотложной необходимости с точки зрения гигиены и общественного здоровья.

Мы также рекомендуем всем верующим:

Ежедневно осенять крестным знамением себя, своих детей, а также еду и питье дома и на работе.

Ежедневно помазывать самих себя и своих детей освященным елеем для исцеления души и тела, делая им знак креста на лбу, у основания шеи и на руках.

Пить святую воду каждое утро натощак и кропить ею крестообразно свое жилище.

Твёрдо верить, что каждый раз, причащаясь Святому Телу и Крови Христа Спасителя, они делают это для исцеления души и тела.

Часто читать «Отче наш», думая обо всех тех, кто страдает или охвачен тревогой и страхом.

Призывать Имя Господа, дабы Он защитил нас и помог нам, постоянно говоря: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас и весь Твой мир.

Читать — по мере сил — канон молебный к Божией Матери, поминая больных, будучи убеждены, что Пресвятая Богородица — наша неустанная Помощница.

Вместе с Его Преосвященством, викарным епископом Афанасием Богданийским молю Благого и Человеколюбивого Бога сохранить вас всех в добром здравии и остановить — заступничеством Его Пресвятой Матери и всех святых — эпидемию, которая вторглась в эту страну, а также во многие места в мире!

С отцовским благословением,

† Епископ румынской православной Итальянской епархии Силуан,

Дано в нашей резиденции в Риме в Неделю о Страшном суде, 23 февраля 2020 года по РХ".

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