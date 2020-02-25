Русская линия
Сводка новостей от 25 февраля 2020

Митрополит Керкирский Нектарий: От того, что два епископа УПЦ ушли к раскольникам, Церковь ничего не потеряла — так она очищается от скверны
Один из архиереев Элладской Православной Церкви продолжает поддерживать каноническую Украинскую Православную Церковь…

Митрополит Керкирский НектарийПравящий архиерей одной из древнейших епархий Элладской Православной Церкви митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий (Довас) во время встречи с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой рассказал, что на Фанаре недовольны его позицией, но он твёрд в убеждении и поддерживает УПЦ, сообщает СПЖ со ссылкой на Телеграм-канал иерарха Украинской Православной Церкви.

«Мне сказали, что Патриарх Варфоломей очень расстроился и был недоволен моей позицией, — поделился архиерей с острова Корфу, — но я поступаю так, как велит мне наша вера и моя совесть. Я знаю, что несколько архиереев ушли в ПЦУ, но уверен, что Церковь от этого не потеряла, а только приобрела, так как очищается от скверны. У нас тоже мнения архиереев разделились, но я твёрд в своём убеждении и поддерживаю каноническую Церковь под Предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия».

Он подчеркнул, что внутри Константинопольской Церкви также существуют сильные разногласия по «украинскому вопросу».

Иерархи обсудили грядущий Совет Предстоятелей. По словам Керкирского митрополита, главным является не количество прибывших в Амман Предстоятелей, а то, что большинство Первоиерархов поддерживают проведение Всеправославного Собора.

Митрополит Нектарий рассказал, что следит за религиозными событиями на Украине и молится, чтобы Господь, как Мудрый Врач, уврачевал раскол и очистил Церковь от плевел.

Русская линия

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