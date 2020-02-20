Русская линия
Сводка новостей от 20 февраля 2020

Военным Черногории запретили участвовать в протестах в защиту Церкви
Соответствующий запрет ввёл начальник Генштаба ВС Черногории генерал Драгутин Дакич…

Верующие Сербской Православной Церкви в Черногории протестуют против нового антицерковного законаВоеннослужащие Черногории под угрозой увольнения не могу участвовать в протестах в защиту Сербской Православной Церкви. Об этом заявил начальник Генерального штаба армии Черногории генерал Драгутин Дакич в комментарии ресурсу Vijesti в связи с информацией о запрете солдатам участвовать в молитвенных стояниях, проходящих в стране, сообщает СПЖ.

Ранее в сербских СМИ сообщили, что начальник Генштаба ВС Черногории запретил военнослужащим принимать участие в протестных акциях 6 февраля, угрожая возбуждением дисциплинарных производств и увольнением. В своем комментарии Дакич опроверг только указанную дату.

«В черногорской армии нет места тем, кто считает нужным защищать Церковь от закона, поскольку от солдат ожидают защиты государства в соответствии с законами и Конституцией, — заявил генерал. — Никто не запрещает солдатам исповедовать свою религию, но участие в протестах с очевидными политическими последствиями, где можно увидеть флаги другой страны, является недопустимым».

Дакич подчеркнул, что пока он руководит армией, не позволит «манипулировать членами армии с политической, религиозной, национальной или какой-либо иной целью».

«Также я буду требовать от каждого офицера, солдата и любого в армии быть достойными, непредвзятыми и политически нейтральными. Для всех, кто хочет заниматься политикой, в армии нет и не будет места», — заявил он, добавив, что члены армии не могут посещать мероприятия, которые «провоцируют нетерпимость и дискриминацию».

О том, что именно черногорские чиновники и, в том числе Дакич, своими указами провоцируют нетерпимость и дискриминацию, инициируя гонения на верующих Сербской Православной Церкви, начальник Генштаба ВС Черногории понять не может. А потому можно лишь пожалеть черногорских чиновников, ведь они сами своими решениями роют себе яму.

Русская линия

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Военным Черногории запретили участвовать в протестах в защиту Церкви
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