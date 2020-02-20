Архиепископ Каширский Феогност: «Каждый из нас по-своему бесконечно благодарен Богу за то, что в нашей жизни был этот человек»

20 февраля 2020 года, в третью годовщину преставления архимандрита Кирилла (Павлова), председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност в сослужении наместника Данилова ставропигиального мужского монастыря епископа Солнечногорского Алексия и братии монастыря в священном сане совершил Божественную литургию в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.Ru.

По окончании богослужения у могилы отца Кирилла за алтарем Духовского храма была совершена панихида. Почтить память отца Кирилла собрались его многочисленные духовные чада, монашествующие, лаврская братия, паломники и прихожане монастыря. На панихиде пел лаврский хор под руководством диакона Виктора Деревянко.

Обращаясь к присутствовавшим, архиепископ Феогност, в частности, сказал:

«Обычно, когда человек умирает, говорят: «Он ушёл от нас». Но про отца Кирилла так сказать нельзя. Он никуда не ушёл; он остался и живёт в нас. Каждый из нас по-своему бесконечно благодарен Богу за то, что в нашей жизни был этот человек, и этот человек вместил нас в свою душу.

У него была особая любовь к людям. Его душа была огромной, она вмещала всех — и святых, и грешных, и праведных, и неправедных. Он с одинаковой любовью и вниманием относился к каждому человеку. Для него Патриарх, которого он исповедовал, был нисколько не больше, чем послушник или мирянин, который пришёл в его келью, — к каждому он относился с любовью. Иногда даже у многих была ревность: «Ну ладно, того человека, но как он этого вмещает?!» А он вмещал действительно всех. Наверно, ему бывает особенно радостно тогда, когда мы хотя бы частичкой повторяем его, когда мы тоже начинаем вмещать в себя людей, начинаем любить людей. И он, наверное, улыбается своей доброй, многозначительной, красивой улыбкой, когда он видит в нас продолжение себя.

Мы уверены, знаем, что Господь упокоил душу его там, где «нет болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Мы также опытно знаем, что он находится вместе с нами, радуется нашим радостям, скорбит о наших скорбях. От нас требуется только одно, раз у нас был такой дар — мы были рядом с этим человеком, — нам нужно приносить плод сторицею, быть шире душой, меньше осуждать, меньше рассуждать, больше делать доброго, больше открывать себя для людей. Нужно помнить простую истину: мы живём за счёт того, что получаем, а делаем себя за счёт того, что отдаём. То, что спрятано, — то пропало, то, что отдано, — то твоё.

Благодарение Богу за то, что мы рядом с таким человеком, и он не ушел, он преставился. Мы верим, что Господь даровал ему такую милость продолжать любить нас и молиться за нас. Христос Воскресе!"

Архимандрит Кирилл (Павлов) отошёл ко Господу 20 февраля 2017 года и был погребён за алтарем Духовского храма Троице-Сергиевой лавры.

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