В связи с резким обострением ситуации вокруг Идлиба сегодня вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлерин Германии Ангелой Меркель, сообщает официальный сайт Президента РФ.

В ходе разговора особое внимание было уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте обстановки в Идлибе «в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей». «Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения», — отметили в Кремле.

Владимир Путин подчеркнул «необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики». «Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили готовность способствовать снижению напряжённости на северо-западе Сирии», — говорится в сообщении.

В Европе серьёзно обеспокоены ситуацией в Сирии, поскольку это может грозить ЕС новыми волнами мигрантов. При этом следует отметить, в целом европейцы ближе в своих оценках к позиции Турции, чем к России. В Париже и Берлине обвиняют в обострении ситуации сирийского лидера Башара Асада. Именно поэтому главы Франции и Германии решили связаться с Путиным, чтобы призвать его повлиять на сирийские власти.

Однако, в Кремле сохраняют жёсткую позицию, настаивая на том, что радикальные исламисты, засевшие в Идлибе, должны быть уничтожены. Турция в Сочинском меморандуме обещала сама решить эту проблему, разделив радикалов и умеренную оппозицию, однако этого сделано не было. Более того, исламисты активизировали свои действия, и в итоге сирийская армия вынуждена была отвечать. Если Турция продолжит их поддерживать, ничего хорошего из этого не получится, считают в Кремле.

Русская линия