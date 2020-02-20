Турецкие войска и исламисты из состава «сирийской оппозиции» сегодня начали военную операцию на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Башара Асада, сообщает Newsru.com со ссылкой на турецкие СМИ.

Наступление идёт на позиции сирийских войск, освободивших в феврале восточные районы провинции Идлиб. Турецкие войска поддерживают артиллерией наступление отрядов антиправительственных сил, передает Интерфакс.

Отряды сирийской оппозиции при поддержке турецких войск после ожесточённого сражения отбили у сирийских войск населенный пункт Найраб, сообщили турецкие СМИ. Этот населенный пункт находится в районе автомагистрали М4 в 10 километрах к юго-востоку от столицы провинции, одноименного города Идлиб. Наступление развивается и на город Саракиб, захваченный сирийскими войсками 5 февраля, передает ТАСС.

Согласно полученным данным, в ходе наступления уничтожены танк и бронемашина сирийских войск, а ещё один танк захвачен.

Российские военные сообщили, что турецкие вооруженные силы артиллерийским огнём оказали поддержку атаке боевиков к юго-востоку от Идлиба в Сирии, «что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии».

Центр по примирению враждующих сторон Минобороны РФ в Сирии отметил, что из-за обстрела со стороны турецких позиций были ранены четверо сирийских военных.

Там добавили, что российские бомбардировщики на севере Сирии «уничтожили бронетехнику боевиков», которые совершали атаку при поддержке турецких сил. «Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — говорится в сообщении Центра.

По его данным, поддержка с воздуха «позволила сирийским войскам успешно отбить все атаки». При этом был уничтожен «один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков».

Министерство обороны Турции объявило о гибели двух своих военнослужащих, попавших под авиаудар в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, ещё пять турецких военных получили ранения. При этом турецкие военные заявляют, что сирийская армия в ходе операции потеряла 50 военнослужащих, пять танков, два БТР и гаубицу.

В министерстве не уточняют, авиация какой страны нанесла этот удар. Турецкие СМИ со ссылкой на директора управления администрации Турции по связям с общественностью Фахреттина Алтуна сообщают, что удары осуществили ВВС Сирии.

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