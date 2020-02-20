Иерусалимский Патриарх Феофил: Совет Предстоятелей в Иордании призван начать диалог о выходе из кризиса в мировом Православии

Патриарх Иерусалимский Феофил III обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с письмом, в котором сообщил подробности будущего Совещания Предстоятелей в Аммане. Полный текст письма опубликовало греческое издание Еthnos, сообщает СПЖ.

Патриарх Феофил напомнил, что «диалог и примирение между братьями — единственный путь, чтобы продвинуться вперед».

Сообщая о подробностях предстоящего братского собрания в Аммане, Патриарх подчеркнул, что эта «встреча будет представлять собой не официальный Синаксис (встречу Предстоятелей), а братскую встречу, где будет открыт диалог о вызовах, перед которыми стоит православное общество в это кризисное время».

«Мы будем продолжать использовать любые способы вести коммуникацию со Вселенским патриархатом для достижения консенсуса между нашими братьями Предстоятелями, приветствуя Его Всесвятость и признавая его старшинство по чести», — добавил Патриарх Феофил.

По мнению главы Иерусалимской Церкви «благоприятный результат такого начинания основан на том, что к нему относятся просто как к дружескому собранию братьев для рассмотрения методологии, используемой для достижения общей цели — диалога и примирения, для сохранения единства нашей православной общности».

Патриарх Феофил считает, что «учитывая братский характер встречи, участие в ней не потребует участия в общей Божественной Евхаристии», а потребует «просто готовности работать и молиться вместе».

Патриарх сообщил, что Иерусалимская Патриархия примет Предстоятелей и их представителей, как только они прибудут в Амман с 25 февраля до их отъезда 27 февраля. Ожидается, что встреча состоится 26 февраля.

Патриархия окажет гостеприимство уважаемым Предстоятелям и их представителям в отеле Fairmont в Аммане, в течение всего времени их пребывания.

Предстоятели будут приняты при Хашемитском королевском дворе на аудиенции Его Величества короля Абдаллы II.

«Решения наших самых больших проблем должны быть найдены в диалоге, основанном на братстве, которое мы разделяем между собой, и мы молимся, чтобы Святой Дух вёл нас по пути единства во Христе», — написал Патриарх Феофил.

Русская линия