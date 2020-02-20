Русская линия
Сводка новостей от 20 февраля 2020

Всемирный Русский Народный Собор встал на защиту отца Димитрия Смирнова
Пресс-служба Собора распространила заявление, в котором осудила начавшуюся травлю православного священнослужителя…

Всемирный Русский Народный Собор17 февраля 2020 года Пресс-служба ВРНС распространила специальное заявление в связи с начавшейся грязной кампанией в российских СМИ против председателя Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрий Смирнова.

В заявлении указывается, что СМИ вырвали из контекста слова священника и искусственно попытались раздуть из слов отца Димитрия о блудном сожительства скандал, «направленный на дискредитацию священника и всей Православной Церкви».

В документе указывается, что «для верующего человека ничего скандального не прозвучало». «Мы осуждаем мужчин, которые не желают узаконивать свои отношения с женщинами. Таким образом они живут в блуде и вынуждают к этому своих сожительниц. Очевидно, что отец Димитрий именно это имел в виду».

«В таких сожительствах редко появляются дети. Только брак создаёт основу для настоящей семьи, в ней рождаются и воспитываются дети. Наша страна находится в состоянии демографической катастрофы, и ничто кроме нормальной семьи нас не спасёт и не приведёт к росту рождаемости. Для стабильной и счастливой семьи муж и жена должны не бояться, а дорожить долгосрочными отношениями. Те же, кто ищет вместо семейной ответственности краткосрочных связей, называются проститутками (и другими словами) среди женщин и негодяями (и другими словами) среди мужчин», — говорится в заявлении.

В ВРНС выразили возмущение тем количеством грязи, которая «хлынула в адрес отца Дмитрия Смирнова и всех православных христиан» и высказали слова поддержки священнику.

Русская линия

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