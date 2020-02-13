Управляющий Александрийской епархией владыка Боголеп встретился с международными наблюдателями в связи с незаконными действиями местных чиновников…

В УПЦ рассказали наблюдателям ОБСЕ о незаконной перерегистрации приходов в Кировограде

12 февраля 2020 года архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп встретился с наблюдателями СММ ОБСЕ на Украине Хуаном Марией Кастрийон и Михаилом Пановым в канцелярии Александрийской епархии УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы жизни религиозных общин епархии, случаи нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви, особенности взаимоотношений с государственными органами власти. В частности, затрагивались проблемы незаконной перерегистрации религиозных общин с. Борки и с. Чечелиевка.

Ранее Кировоградская областная государственная администрация без согласия и любого сообщения верующим тайно перерегистрировала две религиозные общины Александрийской епархии Украинской Православной Церкви. Архиепископ Боголеп призвал всех священников УПЦ проверять состояние своих общин в ЕГР.

Управляющий Александрийской епархией предложил наблюдателям миссии ОБСЕ всесторонний и объективный анализ ситуации, сложившейся вокруг рейдерского захвата упомянутых религиозных общин, отметив необходимость широкого резонанса данной проблемы.

В свою очередь, представители Миссии заверили в беспристрастном и объективном отражении поднятых проблем в отчетах их организации. Стороны выразили желание о продолжении диалога и сотрудничества в направлении недопущения нарушения прав верующих и религиозного законодательства.

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