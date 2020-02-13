В чём была настоятельная необходимость очередной встречи председателя ОВЦС МП с папой Римским, так и остаётся неизвестным…

13 февраля 2020 года в Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с папой Римским Франциском, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Председатель ОВЦС передал папе Римскому слова приветствия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Со своей стороны, папа просил передать Святейшему Патриарху свое братское приветствие.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы отношений между Московским Патриархатом и Католической церковью. Митрополит Иларион рассказал о прошедшей накануне в Папском университете имени Фомы Аквинского конференции на тему «Святые — знамение и семя единства», приуроченной к IV годовщине исторической встречи папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване. Папа и митрополит отметили огромное значение для двусторонних отношений принесения из Бари в Россию части мощей святителя и чудотворца Николая Мирликийского в мае-июле 2017 года, договоренность о котором была достигнута во время Гаванской встречи. Митрополит Иларион преподнес главе Ватикана в качестве памятного подарка книгу-альбом о событиях, связанных с принесением ковчега с чудотворными мощами в Россию, изданную Фондом «Познание» в 2018 году на итальянском языке.

Собеседники отметили плодотворное развитие сотрудничества между двумя Церквами, координацией которого занимается специально созданная для этого Совместная рабочая группа. Так, за последние годы перспективным показал себя проект «Летних институтов», в рамках которого происходит обмен учебными поездками священников и студентов богословия из Католической церкви и Московского Патриархата в Москву и Рим соответственно для более глубокого знакомства с традициями и современной жизнью двух Церквей.

Митрополит Иларион поделился с папой результатами очередного заседания Совместной рабочей группы, прошедшего 12 февраля в здании Папского совета по содействию христианскому единству. С включением социальной проблематики в компетенцию Рабочей группы сфера взаимодействия между двумя Церквами значительно расширилась, что имеет большое значение особенно для реализации совместных проектов в области гуманитарной помощи населению Сирии, пострадавшему во время войны.

Особое внимание председатель ОВЦС уделил проекту оказания медицинской помощи сирийским детям, пострадавшим в ходе военных действий в Сирии. Митрополит Иларион поблагодарил католическую благотворительную организацию «Кирхе ин Нот» за участие в этом проекте.

В заключение папа и митрополит обменялись памятными подарками.

В чём была настоятельная необходимость очередной встречи председателя ОВЦС МП с папой Римским, помимо текущих дел, так и остаётся неизвестным. Ранее в Московском Патриархате рассчитывали, что при помощи хороших отношений с Ватиканом смогут добиться смягчения отношения агрессивно настроенных украинских униатов к УПЦ. Однако, такой подход не оправдался — папа Римский, действительно, осудил унию и попытался одёрнуть униатов, но те уже давно живут сами по себе и влияние католиков на них крайне мало. Это вынуждены были признать в Русской Православной Церкви. Видимо, поэтому тема униатов на нынешней встрече даже не упоминалась. Во всяком случае, в официальных сообщениях об этом ничего не сказано.

Стоит обратить внимание, что совсем недавно папа Римский отозвал своего представителя в России и назначил его на другую должность. Таким образом, российские католики остались без своего главы. Кто станет новым католическим епископом в нашей стране — вопрос немаловажный. Возможно, владыка Иларион и папа Франциск обсуждали эту проблему, но об этом также ничего не говорится.

Русская линия