Русская линия
Сводка новостей от 13 февраля 2020

Английские евреи бьют тревогу
Количество проявлений антисемитизма в Великобритании увеличилось в 2019 году на 7%, но о причинах этого явления никто не говорит…

Английские иудеиФонд общественной безопасности Великобритании (CST), благотворительная организация, которая отслеживает проявления антисемитизма и обеспечивает безопасность еврейской общины в Британии, заявила, что в 2019 году в стране было зарегистрировано 1805 инцидентов с проявлением «антисемитской ненависти» по всей стране, что является рекордно высоким показателем, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на издание «Times of Israel».

Это уже четвёртый год подряд, когда CST сообщает о рекордно высоком количестве случаев антисемитизма, с 7-процентным увеличением по сравнению с 1690 инцидентами в 2018 году. Организация регистрирует антисемитские инциденты с 1984 года.

В докладе также приводятся 566 дополнительных случаев, информация о которых была передана в CST, но не были признаны антисемитскими.

«2019 год стал ещё одним трудным годом для британских евреев, и неудивительно, что зафиксированные антисемитские инциденты достигли ещё одного максимума, — сказал исполнительный директор CST Дэвид Делью. — Понятно, что как социальные медиа, так и массовая политика — это места, откуда антисемитизм и расизм должны быть вытеснены, если в будущем ситуация улучшится».

Между тем, ранее члены еврейской общины уже выступали с протестом против лидера британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и проявлений антисемитизма в Лейбористской партии. Акция протеста прошла возле здания британского парламента в центре Лондона 26 марта 2018 года.

Почти две трети зарегистрированных в 2019 году антисемитских инцидентов произошли в Большом Лондоне (947 инцидентов) и Большом Манчестере (223), районах, где сосредоточено наибольшее количество еврейских жителей. В то время как количество инцидентов в целом возросло, в районе Манчестера общее количество инцидентов сократилось на 11%.

Второй год подряд в каждом месяце года регистрировалось более 100 антисемитских инцидентов. Самыми высокими ежемесячными показателями в 2019 году были декабрь (184 инцидента) и февраль (182 случая), два месяца, в которые прошли наиболее заметные и интенсивные дебаты по поводу обвинений в антисемитизме в Лейбористской партии — в декабре из-за выборов и в феврале из-за того, что несколько депутатов от лейбористов отказались от формирования новой партии.

Всего в 2019 году CST зарегистрировано 224 антисемитских инцидента, в которых правонарушители или выраженное ими насилие были связаны с Лейбористской партией — по сравнению с 148 такими инцидентами в 2018 году.

Согласно отчету CST, около 39% случаев антисемитизма (697) произошли в Интернете, в основном в социальных сетях, что на 82% больше, чем в 2018 году. Это считается основной причиной общего роста числа случаев антисемитизма.

В CST сообщили, что фактическое количество онлайн-дел намного выше. Целевые кампании, направленные на отдельных жертв, часто включают десятки учетных записей в социальных сетях и сотни или даже тысячи сообщений, но каждая кампания регистрируется как отдельный инцидент.

Инциденты, связанные с социальными сетями, регистрируются CST только в том случае, если об этом сообщили жертва или свидетель, если в содержании присутствуют доказательства антисемитских высказываний, мотивации или преследования, а также если преступник находится в Соединенном Королевстве, или они непосредственно нацелены на жертву в Великобритании.

Проявления ненависти не ограничиваются только Интернетом. В течение 2019 года CST было зарегистрировано 158 насильственных антисемитских нападений, что на 25% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким годовым показателем таких инцидентов, когда-либо зарегистрированных группой.

Почти половина этих инцидентов произошла только в трех районах: Барнет (29 нападений), Хакни (28) и Солфорд (15). По данным CST, было 88 случаев повреждения и осквернения еврейской собственности, 98 прямых антисемитских угроз и 1443 случая оскорбительного поведения (категория, которая включает в себя словесные оскорбления, антисемитские граффити, злоупотребления в социальных сетях и одноразовые случаи проявления ненависти в электронной почте). Было также зафиксировано 18 случаев разосланных по почте антисемитских листовок или электронных писем.

В то время как большинство инцидентов произошло в регионах Большого Лондона и Манчестера, в других местах было также зарегистрировано значительное количество инцидентов: 76 инцидентов с проявлением антисемитизма были зарегистрированы в Хартфордшире, 58 в Нортумбрии, 56 в Мерсисайде, 38 в Западном Йоркшире, 28 в Шотландии, 27 Уэст-Мидлендс и 16 в Уэльсе.

В то же время, удивляет, что при обилии публикаций в британских СМИ на тему роста антисемитизма в Соединенном Королевстве в них практически отсутствуют материалы, которые хоть в какой-то мере анализировали бы причины данного явления. Еврейские представители не хотят серьёзно разговаривать о том, почему растёт антисемитизм в английском обществе и это происходит, несмотря на все усилия властей.

Русская линия

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