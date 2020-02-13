Отвечая на пресс-конференции в центральном офисе на вопрос о возможности упоминания Бога в преамбуле Конституции, глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал возражать против соответствующей инициативы Святейшего Патриарха Кирилла и фактически её поддержал, сообщает Интерфакс.

Лидер российских коммунистов заявил, что «это образ, скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», и напомнил об упоминании Бога в гимне РФ.

По мнению лидера КПРФ, библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии. «Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла (..) — там главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот и не ест», — рассказал Зюганов.

«Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», — заключил лидер КПРФ.

С инициативой о включении упоминания Бога в Конституцию ранее выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Между тем против этого выступил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, который оказался куда большим атеистом, чем даже коммунист Зюганов.

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