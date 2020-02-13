Румынская Православная Церковь примет участие во всеправославном совещании в Иордании. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания Священного Синода Румынской Церкви, которое состоялось 13 февраля 2020 года в Бухаресте под председательством Патриарха Румынского Даниила, передает сообщает СПЖ со ссылкой на портал «Ромфея».

Обсудив приглашение Иерусалимского Патриарха Феофила на всеправославное совещание в Аммане, Синод Румынской Церкви пришёл к выводу, что он «изначально согласен с предоставлением автокефалии», но между Вселенским и Московским Патриархатами по этому вопросу «должен быть достигнут консенсус».

Синод подчеркнул, что Румынская Православная Церковь будет участвовать во всеправославном процессе, но через делегацию епископов, а не Патриарха Даниила.

«Участие Румынской Церкви в Аммане оправдано тем фактом, что все Автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово», — подчеркивается в заявлении Священного Синода.

Принятое на Синоде решение румынского священноначалия свидетельствует о том, что в Бухаресте не согласны с действиями Патриарха Варфоломея на Украине. Впрочем, румыны не хотят лишний раз обострять свои отношения с Константинопольским Патриархатом, а потому отправляют в Иорданию делегацию епископов, хотя приглашение было направлено лично Патриарху Румынскому Даниилу.

Однако, даже такое участие Румынского Патриархата в совещании в Иордании является крайне неприятной новостью для Фанара, ведь в Константинопольском Патриархате изначально заявляли, что Румынская Православная Церковь станет одной из первых Поместных Церквей, которая признает «ПЦУ». Этого так и не случилось. Более того, Бухарест даёт знать, что озабочен происходящим кризисом в мировом Православии.

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