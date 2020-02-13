Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не будут узаконены «однополые семьи» половых извращенцев, и власти продолжат защищать традиционный семьи, в которых есть мама и папа, а не «родитель № 1» и «родитель № 2», сообщает Интерфакс.

«Что касается „родителя № 1“ и „родителя № 2“, я уже как-то публично говорил, повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — сказал Путин в четверг на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Депутат Госдумы Ольга Баталина на встрече отметила, что в рабочую группу поступила масса предложений о закреплении в Конституции понятия традиционной семьи. Она отметила, что ещё десять лет назад никто не мог представить, что на смену словам «мама» и «папа» могут прийти понятия «родитель № 1» и «родитель № 2», а это «реальность в некоторых странах».

«Этим вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, в Конституции прописать, что семья — это союз мужчины и женщины», — сказала она.

Путин, в свою очередь, отметил, что такая формулировка — дискуссионный вопрос. «Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», — пояснил президент.

Он добавил, что идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, «надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать».

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