Русская линия
Сводка новостей от 13 февраля 2020

В Кремле поддержали инициативу прописать в Конституции традиционное понятие брака
Владимир Путин заявил, что российские власти не допустят легализацию так называемых «однополых семей» извращенцев…

Большая пресс-конференция Владимира ПутинаПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в России не будут узаконены «однополые семьи» половых извращенцев, и власти продолжат защищать традиционный семьи, в которых есть мама и папа, а не «родитель № 1» и «родитель № 2», сообщает Интерфакс.

«Что касается „родителя № 1“ и „родителя № 2“, я уже как-то публично говорил, повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — сказал Путин в четверг на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Депутат Госдумы Ольга Баталина на встрече отметила, что в рабочую группу поступила масса предложений о закреплении в Конституции понятия традиционной семьи. Она отметила, что ещё десять лет назад никто не мог представить, что на смену словам «мама» и «папа» могут прийти понятия «родитель № 1» и «родитель № 2», а это «реальность в некоторых странах».

«Этим вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, в Конституции прописать, что семья — это союз мужчины и женщины», — сказала она.

Путин, в свою очередь, отметил, что такая формулировка — дискуссионный вопрос. «Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», — пояснил президент.

Он добавил, что идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, «надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Румынская Православная Церковь отправит на Совет Предстоятелей в Иордании делегацию епископов
Соответствующее решение принял Св. Синод Румынского Патриархата, рассмотрев приглашение Патриарха Иерусалимского Феофила...

Митрополит Волоколамский Иларион встретился с папой Римским Франциском
В чём была настоятельная необходимость очередной встречи председателя ОВЦС МП с папой Римским, так и остаётся неизвестным...

В Кремле поддержали инициативу прописать в Конституции традиционное понятие брака
Владимир Путин заявил, что российские власти не допустят легализацию так называемых «однополых семей» извращенцев...

Зюганов поддержал инициативу Святейшего Патриарха Кирилла
Руководство КПРФ не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции России...

В УПЦ рассказали наблюдателям ОБСЕ о незаконной перерегистрации приходов в Кировограде
Управляющий Александрийской епархией владыка Боголеп встретился с международными наблюдателями в связи с незаконными действиями местных чиновников...

Английские евреи бьют тревогу
Количество проявлений антисемитизма в Великобритании увеличилось в 2019 году на 7%, но о причинах этого явления никто не говорит...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем протоиерея Тимофея Буткевича и писателя Евгения Поселянина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика