Открытие экспозиции состоялось в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына. Она будет открыта до 8 марта 2020 года…

7 февраля 2020 года в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялось открытие выставки «Адмирал А. В Колчак. Возвращенный архив», сообщает официальный сайт Дома русского зарубежья.

21 ноября 2019 года в Париже на торгах аукционного дома Druot было выставлено и продано наследие адмирала А.Колчака. Личные вещи, письма, документы и фотографии лидера Белого движения, оценённые участниками торгов на общую сумму более трех миллионов евро, в подавляющем большинстве вернулись в Россию. Сохраняемый в течение последних десятилетий внуком Верховного правителя России — Александром Ростиславовичем Колчаком, архив поступил на торги по решению потомков последнего после его кончины весной прошлого года.

Среди безусловных раритетов, приобретенных меценатами, в основном, для Дома русского зарубежья и Государственного архива Российской Федерации, — единственная сохранившаяся детская фотография Александра Колчака, его паспорт лейтенанта флота и послужной список, грамота Императора Николая II о награждении адмирала орденом Георгия Победоносца, Евангелие, побывавшее вместе с владельцем в полярной экспедиции, с закладкой в виде георгиевской ленты, уникальное свидетельство Гражданской войны — рукописная прокламация Временного Всероссийского правительства в Омске с редакторской правкой Верховного главнокомандующего Русской армией, многочисленные письма супруге Софье Федоровне.

На торжественной церемонии открытия выставки, посвященной 100-летию гибели адмирала, директор Дома русского зарубежья В. Москвин поблагодарил меценатов и дарителей, имеющих отношение к возвращению ценнейших материалов на родину: Л.В.Михельсона, Е.А.Солженицына, В.Н.Задорожного, И.М.Ефимова, ПАО «Промсвязьбанк». Действенную помощь при организации возвращения архива в Россию, добавил Виктор Александрович, оказали: Д.А.Медведев, И.И.Шувалов, Н.А.Тимакова, А.Н.Артизов, С.В.Мироненко, Российское историческое общество, Посольство России во Франции.

Экспозиция, созданная в предельно короткие сроки, по словам Виктора Москвина, стала возможна благодаря упорному труду сотрудников отдела военно-исторического наследия под руководством заместителя директора ДРЗ по вопросам культурно-исторического наследия И.В.Домнина.

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова назвала открытие выставки «волнительным и отрадным». Фигура А. Колчака, напомнила Ольга Борисовна, еще до конца не исследована, но, благодаря меценатам, у специалистов появится такая возможность. Наше общее наследие, завершила свое выступление министр культуры, необходимо хранить в нашей стране.

Завершая торжественную церемонию открытия экспозиции, В. Москвин выразил уверенность в том, что документы архива Колчака, хранящиеся и в ГАРФе, и в Доме русского зарубежья, будут опубликованы.

Выставка будет открыта до 8 марта 2020 года.

Русская линия