12 февраля 2020 года иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский Серафим опубликовал архипастырское обращение к верующим своей епархии и всей Элладской Церкви, в котором вновь обратил внимание на творящееся беззаконие на Украине, сообщает СПЖ со ссылкой на портал «Ромфея».

Архипастырь указал, что несмотря на заявления Фанара об исцелении украинского раскола, сегодня на Украине раскольники гонят верующих и духовенство канонической Украинской Православной Церкви и силой отнимают у них храмы.

«Все Поместные Автокефальные Православные Церкви, кроме трёх, не принимают огромное каноническое нарушение — признание „автокефальной церкви“, состоящей из раскольников, отлучённых, нерукоположенных лиц, когда при всём этом игнорируется канонический Митрополит Онуфрий с сонмом канонических иерархов миллионов украинских верующих, подвергающиеся гонениям. И в то время, как каноническая Церковь на Украине подвергается гонениям, оскорблениям и преследованиям, отмечается годовщина получения „автокефалии“!», — заявил митрополит Серафим.

«Я смиренно полагаю, вместе с одиннадцатью Автокефальными Церквями, что эта зияющая рана, которая травмирует долгое время Тело Единой и Единственной Православной Соборной и Апостольской Церкви, не излечится, если этот больной канонический вопрос не будет решён на всеправославном уровне через Всеправославный Собор», — заявил владыка Серафим.

«Оказываемое давление, помпезные службы и сослужение с иноверцами углубляют раны вместо того, чтобы излечивать их», — добавил он.

В период наступающего Великого поста, архиерей призвал верующих к покаянию, а также в ежедневных молитвах просить о «восстановлении Святого Духа Единства и Общения всех Поместных Православных Церквей, составляющих Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь».

Русская линия