Немецкие политологи с начала недели ведут бурные дискуссии о том, кто станет новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС), и как это повлияет на будущий курс партии канцлерин ФРГ Ангелы Меркель. Все эти споры возникли после того, как ставленница Меркель, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр неожиданно отказалась от борьбы за пост канцлерин и анонсировала свой уход с поста лидера ХДС, сообщает «Немецкая волна».

Комментируя своё решение на пресс-конференции 9 февраля, Крамп-Карренбауэр заявила, что будет оставаться главой ХДС до того момента, «пока не будет принято решение о кандидате на пост канцлера», поскольку считает что эти должности должен занимать один человек. При этом сама она к такой ответственности не готова.

Крамп-Карренбауэр была избрана председательницей ХДС на смену Меркель, которая отказалась от партийной должности, чтобы до окончания своих канцлерских полномочий в 2021 году оставаться во главе правительства. Это стало компромиссом и экспериментом для ХДС, учитывая, что на протяжении многих десятилетий должности руководителя правящей партии и канцлера занимал один человек, отмечает немецкое издание, признавая, что «эксперимент провалился».

Избрание Крамп-Карренбауэр привело лишь к расколу в рядах ХДС, которая так и не смогла стать полноценной преемницей Меркель. Противоречия в рядах партии ярко высветили выборы премьер-министра Тюрингии на прошлой неделе. За кандидатуру представителя Свободной демократической партии (СвДП) Томаса Кеммериха на пост главы земельного правительства проголосовали правые из АдГ, а также большинство парламентариев от ХДС. Они, таким образом, фактически проигнорировали требования Крамп-Карренбауэр.

Это, похоже, и подвигло Карренбауэр заявить о своей неготовности бороться за кресло канцлерин Германии. И теперь Меркель предстоит искать другую кандидатуру, чтобы передать ей свою власть. В России ещё недавно многие спрашивали у Владимира Путина, нашёл ли он себе преемника. Теперь такой же вопрос можно задать и Ангеле Меркель.

Русская линия