Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в ходе общения с верующими Екатеринбургской епархии 11 февраля 2020 года вновь коснулся темы состояния российских школ и воспитания, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«Школа стала безнравственным училищем, где детей обучают идти с революцией против тех, кто кормит, поит, оплачивает газ и электричество», — заявил отец Димитрий.

Продолжая тему неправильного воспитания, отец Димитрий рассказал и о его последствиях, когда человек уже вырастает. «Поскольку главная наша национальная беда — это малодетность, то каждая мамочка, особенно если сын один, боится его потом в армию отдать. А затем ещё и кормит уже пятидесятилетнего человека, который „ищет работу“, лежа на диване. А мать „ишачит“ на двух работах, чтобы кормить сына. Я все время с этим сталкиваюсь. Это национальная беда», — отметил священник.

Отвечая на вопросы, заданные по разным темам, пастырь подводил объяснение тех или иных вопросов к их корню — всё идет из детства, из воспитания, которое должным образом не осуществляется родителями, потому что матери наравне с отцами идут работать, вместо того чтобы заниматься детьми, и отдают их в детские сады, где воспитанием занимаются «чужие тёти».

Отец Димитрий подчеркнул, что отсутствие «настоящих мужчин», которые могут взять на себя ответственность за создание семьи — это тоже результат такого воспитания:

«У нас женихи в стране перевелись. Вместо настоящих мужчин — одни маменькины сынки, которые не способны ни защитить женщину, ни прокормить, ни обогреть, ни дом ей построить. Он ничего не может. Только ходить на работу, где ничего не делает, слушать маму, которая ему говорит: «кушай кашку». А мама всегда смотрит на невестку как на угрозу остаться одной. Поэтому такие мамы расстраивают брак. А если у мамы восемь детей, то она счастлива, когда ребёнок женится: «ну, слава Богу, одним ртом меньше». Надо к этой парадигме возвращаться. Потому что наша советская семья — это извращение.

Русская женщина запрограммирована Богом на восемь детей. А так, вся ее огромная материнская любовь обрушивается на единственного сыночка. Ну и что там от него остается? Сейчас мы видим каких-то сгорбленных, в каждом ухе наушничек, идет бедненький, да еще с крашеными волосиками — ну это что, мужчина что ли? А кто его таким воспитал? Воспитал детский коллектив, пока мама зарабатывала на лишние брючки. Мы должны сами готовить себе будущее".

Русская линия