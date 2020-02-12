Собрание состоится по инициативе Патриарха Иерусалимского Феофила и пройдёт в 20-х числах февраля 2020 года в Аммане…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен принять участие в Совете Предстоятелей Поместных Православных Церквей в феврале 2020 года в Иордании. Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает ТАСС.

«Спор в православном мире не может быть разрешён при помощи Папы Римского. Этот спор должен найти своё решение в семье Православных Церквей, и, может быть, этому поможет та встреча, которая сейчас организуется Иерусалимским Патриархом, которая состоится в Аммане в 20-х числах этого месяца», — заявил митрополит Иларион, отвечая на вопросы журналистов.

«Думаю, что наша Церковь будет представлена на уровне Предстоятеля», — указал владыка, на уточняющий вопрос.

По словам митрополита Илариона, Константинопольский Патриарх Варфоломей пока не принял приглашение Иерусалимского Патриаха, потому что считает, что «только у него есть право созывать собрание Предстоятелей Поместных Церквей». «Но, насколько я знаю, Иерусалимский Патриархат продолжает приглашать глав Поместных Церквей, в том числе и Константинопольского Патриарха», — отметил митрополит Иларион.

Митрополит Иларион выразил недоумение, что у Патриарха Константинопольского вызывает возражение приглашение Иерусалимского Патриарха. «Когда Константинопольский Патриарх получил письмо с приглашением от Иерусалимского Патриарха принять участие в этой встрече, он ответил отказом, мотивировав это тем, что письмо было написано не на священном греческом языке, а на английском», — рассказал архипастырь.

В связи с этим он вспомнил, что в 2000 году Патриарх Иерусалимский Диодор приглашал Предстоятелей Поместных Православных Церквей на празднование 2000-летия Рождества Христова. «И тогда все участвовали, и ни у кого это не вызывало возражений, в том числе и у Константинополя. Почему-то теперь, с точки [зрения] Варфоломея, только он может приглашать, а если он не приглашает, то вопросы решаться не будут», — добавил глава ОВЦС.

«Просто пока Патриарх Варфоломей не проявляет никакого желания решать созданную им проблему. Он просто пытается всех склонить к тому, чтобы все признали его беззаконные решения, но Поместные Церкви в большинстве своём не признают эти решения, потому что они антиканонические и противозаконны», — отметил митрополит Иларион.

На вопрос, примет ли Патриарх Кирилл участие во встрече в присутствии Патриарха Варфоломея, председатель ОВЦС ответил утвердительно.

Русская линия