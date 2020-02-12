Вадим Новинский: «Антиконституционные законы, принятые вчера для разжигания розни и ненависти, сегодня должны получить надлежащую оценку и уйти в прошлое»

11 февраля 2020 года Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о соответствии Конституции закона, обязывающего каноническую Украинскую Православную Церковь сменить своё название. Участие в суде принял известный меценат УПЦ, депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский, который представлял на суде 49 народных депутатов, 18 января 2019 года опротестовавших новый закон в КСУ.

«Единственным социальным институтом, которому доверяют все украинцы, независимо от региона проживания, языка общения и политических взглядов, остается Церковь. Православные ценности — важный для общества объединяющий фактор: именно с взаимного прощения может начаться путь к миру. Церковь уже является мостом между сердцами верующих, возведенным высоко над политическими противоречиями и конфликтами. Поэтому антиконституционные законы, принятые вчера для разжигания розни и ненависти, сегодня должны получить надлежащую оценку и уйти в прошлое. Статья 24 Конституции Украины запрещает дискриминацию граждан по любому признаку, в то время как оспариваемый закон обязывает сменить название и перерегистрировать уставы общин только одной конфессии — канонической УПЦ», — заявил по итогам первого заседания суда Вадим Новинский на своей странице в Фейсбук.

«Это закон о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви, что противоречит также 35-й статье Конституции и положениям Закона о свободе совести, гарантирующим невмешательство государства в дела церкви и право общин свободно выбирать и менять духовные центры как в Украине, так и за ее пределами. Согласно нормам украинского права, религиозные общины вообще не обязаны регистрировать свои уставы», — отметил депутат.

По его словам упомянутый закон, был проголосован «с нарушениями конституционной процедуры, обязывающей народных избранников голосовать лично». «Вcя страна была свидетелем, как во время голосования 20 декабря 2018 года в сессионном зале были зафиксированы несколько случаев кнопкодавства. Из 240 именных карточек народных депутатов, проголосовавших за законопроект, 23 не были зарегистрированы в день голосования в зале, а двое находились на больничном, что задокументировано Аппаратом ВРУ».

«Во время голосований за „антицерковные законы“ Порошенко были и грубые нарушения Регламента Верховной Рады: было внесение в повестку дня и принятие решения на утреннем, а не на вечернем заседании, как и голосование сразу в целом, несмотря на поправки оппозиции», — обратил внимание депутат.

«Украина должна остаться правовым и светским государством. А главное — снова стать мирным государством, в котором смогут цивилизованно сосуществовать и развиваться все конфессии. Поэтому сегодня важно привести законодательство в четкое соответствие с Основным Законом», — заключил Вадим Новинский.

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