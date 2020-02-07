В день 100-летия трагической гибели Георгиевского кавалера в Троицком храме «Кулич и Пасха», где был крещён адмирал, освятили уникальный киот его Небесного покровителя…

7 февраля 2020 года, в день 100-летия со дня трагической гибели Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией (с ноября 1918 г. — по январь 1920 г.) Георгиевского кавалера адмирала Александра Васильевича Колчака в храме в храме Святой Троицы «Кулич и Пасха», где был крещён будущий адмирал, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоялись мемориальные торжества.

Божественную литургию в этот день в храме совершил его настоятель иерей Георгий Голубев с сонмом петербургского духовенства. На богослужении также присутствовал почётный настоятель храма, родной отец о. Георгия, блокандник митрофорный протоиерей Виктор Голубев, которому исполнилось уже 90 лет.

После Литургии, за которой сугубо поминали воина Александра, состоялось торжественное освящение памятного киота с иконой Небесного покровителя адмирала Колчака — святого благоверного великого князя Александра Невского. Затем был отслужен молебен святому благоверному князю Александру Невскому и заупокойное богослужение по адмиралу Александру Колчаку.

После освящения киота отец Георгий рассказал «Русской линии», что мемориальные торжества в честь адмирала Колчака прошли на очень высоком уровне и при большом стечении верующих.

«Я очень рад, что в день 100-летия гибели адмирала Александра Колчака по инициативе вице-президента Скобелевского комитета Александра Алекаева в храме был установлен прекрасный киот св. блгв. Александра Невского. История нашего храма тесно связана с семьёй А. Колчака. Как известно, здесь он был крещён, здесь же похоронен духовник семьи Колчака, и хотя в советские годы об этом было не принято говорить, верующие и духовенство из уст в уста передавали эту информацию. Вот почему, когда появилась первая возможность, годовщина гибели адмирала Колчака стала молитвенно отмечаться в нашем храме. Мы всегда служим панихиду по воину Александру 7 февраля. Но сегодня, конечно же, был особенный день».

Нельзя не отметить, что мемориальные торжества и открытие киота Небесного покровителя адмирала Колчака в Троицком храме «Кулич и Пасха» проходили на фоне активизации в российском обществе идейных противников адмирала, которые несколько лет назад сумели добиться того, чтобы демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку с дома, где он в своё время проживал. Не мог не обратить на это внимание и отец Георгий.

«История с демонтажем мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку, который широко известен не только как белый адмирал, но и как полярный исследователь, произвела на всех нас удручающее впечатление. Но я думаю, что это последние отголоски советских реалий, и нынешние мемориальные торжества в честь Александра Колчака должны стать поворотной точкой в этом процессе. Я уверен, что мемориальная доска, которая была демонтирована в Санкт-Петербурге, рано или поздно найдёт своё законное место. Историческая справедливость будет восстановлена, Господь расставит всё на свои места».

В заключение отец Георгий напомнил, что колчаковские торжества в Санкт-Петербурге ещё не завершились, и сегодня вечером в Троицком храме состоится ещё одно поминальное богослужение в память об адмирале Колчаке. «Я рад пригласить всех желающих помолиться об упокоении воина Александра, который до конца своих дней старался сохранять христианское отношение к смерти, и проявил мужество и достоинство даже перед лицом своих врагов, которые готовили его расстрел. Этому нам стоит у него поучиться».

Начало богослужения в 19.30. Адрес: Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, дом 235.

Русская линия