К 20-летию подвига русских ребят Банк выпустил серебряную монету в память о бое в Аргунском ущелье…

Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка во время второй Чеченской войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора, сообщает Lenta.Ru.

Монета номиналом в три рубля сделана из серебра, на оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника 6-й роте («Купол»), установленного в деревне Череха (Псковская область). Тираж — три тысячи штук.

Бой в Аргунском ущелье произошёл 29 февраля — 1 марта 2000 года на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен на высоте 776. Начиная с 29 февраля по 1 марта 2000 года 90 десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск противостояли в Аргунском ущелье под Улус-Кертом натиску около двух тысяч боевиков Хаттаба. Всего в бою погибли 84 псковских десантника, в том числе 13 офицеров. В живых остались 6 человек. Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 500 до 700 человек.

По мнению военных экспертов, среди боевых столкновений, произошедших за всю вторую военную кампанию в Чеченской Республике, это был самый жестокий и самый драматичный бой. Он стал символом воинской доблести русских солдат. В соответствии с указом Президента России Владимира Путина 21 десантнику было присвоено звание Героя России, 63 награждены (посмертно) орденом Мужества.

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