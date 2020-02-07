Роман Силантьев: Американский «Альянс религиозных свобод» является инструментом для вмешательства в дела Поместных Православных Церквей и независимых государств

5 февраля 2019 года в США состоялся молитвенный ужин «Альянса религиозных свобод», в ходе которого стало ясно, что Вашингтон намерен продолжать активно вмешиваться в дела Поместных Православных Церквей.

Так, госсекретарь США Майк Помпео выступил на ужине с речью, в которой отметил, что недавно встречался с представителями так называемой «Православной церкви Украины», и призвал поддержать украинских раскольников, которые «борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России».

Помимо этого, Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США «Альянсу религиозных свобод». Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания.

Среди участников альянса — Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

Созданный при участи США «Альянс религиозных свобод» нужен, чтобы Соединенные Штаты продолжали вмешиваться в дела третьих стран, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев, комментируя слова Помпео.

«Уверен, что Альянс религиозной свободы — новая организация для распространения американского влияния, которая будет вмешиваться в дела третьих стран в интересах США и учить нас защищать террористов и экстремистов», — сказал Силантьев.

По его словам, в России есть «Российская ассоциация защиты религиозной свободы», которой вполне достаточно. «Американских структур нам больше не надо. Доверия к ним давно нет», — подытожил эксперт. Тем более, что «Альянс религиозных свобод» уже показал себя совершенно политизированной и тенденциозной структурой.

Русская линия